Belediye yasası için uzlaşma yok

AK Parti’nin yeni bir yerel yönetim yasası için çalışma başlattığının kamuoyuna yansımasının ardından, CHP ile AK Parti arasında 2019’un ekim ayından itibaren temaslar başlamıştı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile hem telefon görüşmeleri yapmış hem de yüzyüze görüşmüştü. Milliyet’e konuşan Torun, bu temaslardan bir sonuç çıkmadığını açıkladı.

‘Gelir azaldı’

Pandemi sürecinde, yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğununun görüldüğünü belirte Torun “Belediyeler, vatandaşın hayatına birebir dokunan hizmetler üretirler. Eğer yerel yönetimlerin bu hizmetleri süreklilik arzetmezse, bu toplum için büyük tehdit oluşturur. Zor durumda olan belediyeleri ‘kendi haline bırakalım, ne yaparlarsa yapsınlar’ diyemeyiz. Bu sadece CHP’li belediyeleri değil tüm belediyeleri ilgilendiren bir sorundur. Belediyelerin sorumlulukları yıllar içinde artmış ancak gelir kaynakları azalmıştır. Özellikle bu salgın sürecinde tüm yerel yönetimler ilave sorumluluklar almış, vatandaşlarımızın sağlığı için çok daha fazla hizmet üretmeye gayret etmiştir. Bu durum da kaynak sorununun artmasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

‘Gelin çözelim’

Torun şunları kaydetti: “CHP olarak yerel yönetimlerin sorunlarının çözülmesi için öneriler hazırladık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Ancak üzülerek söylüyorum iktidar bu önerilerimize kulaklarını kapattı. Belediyeler için tek bir iyileştirme dahi yapılmadı. Görüyoruz ki samimi değiller. Biz CHP olarak, kıyısından köşesinden değişiklikler değil, kapsamlı bir yerel yönetimler yasası istiyoruz ve önerilerimiz hazır. Gelin masaya oturalım bu sorunu çözelim.”