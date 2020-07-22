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22.07.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Beştepe'de kritik zirve! İşte ana gündem

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) temmuz ayı olağan toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak.

Beştepe'de kritik zirve! İşte ana gündem
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) öncesi yapılacak toplantının ana gündemini, Libya ve Suriye’deki gelişmeler oluşturacak. Darbeci general Hafter’i destekleyen Mısır yönetimi, Libya’ya asker gönderme kararı almıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Malta, Libya ve Katarlı muhataplarıyla diplomasi trafiğini artırdı. Yaşanan tüm gelişmeler toplantıda masaya yatırılacak ve TSK’nın bölgedeki faaliyetleri ve Libya’da atılacak yeni adımlar ele alınacak.

İDLİB

Ateşkes kararının alındığı İdlib’de, zaman zaman Suriye rejimi ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor. Kurul toplantıda Suriye’deki son gelişmeleri de değerlendirecek.

AZERBAYCAN

Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye’nin Azerbaycan’a vereceği katkılar, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri ve koronavirüs salgını ile mücadelede atılan ve atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.

IRAK

Irak’ın kuzeyinde devam eden “Pençe-Kaplan” operasyonu, yurt içinde başlatılan “Yıldırım” operasyonları, FETÖ ile mücadeleye ilişkin son notlar da kurulun gündeminde olacak.

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