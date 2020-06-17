Beştepe’de Libya zirvesi

Toplantıda “Libya’daki iç çatışmalar”, “petrol arama faaliyetleri”, “askeri eğitim” ile “diplomatik çerçevedeki Libya hamleleri” tüm detayları ile ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam açıklanan programında yer almayan sürpriz bir Libya toplantısına başkanlık etti.

Edinilen bilgiye göre, zirveye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Zirvede, Libya’daki BM tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar, Doğu Akdeniz’deki sondaj ve arama faaliyetleri, Libya’da anlaşmalar çerçevesindeki askeri eğitim, uluslararası hamle ve gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Sarrac’ı Ankara’da ağırlamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da da Libya siyasetinin önemli isimlerden Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’yi ağırlamıştı. Toplantıda ayrıca İdlib’deki durum ile terörle mücadele kapsamında Pençe-Kartal Operasyonu da değerlendirildi.