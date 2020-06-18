Beştepe’de yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, dün normalleşme sürecindeki en yoğun görüşme trafiğine sahne oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ayrı ayrı görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve milyonları ilgilendiren kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki işveren ve işçi sendikaları temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Cumhur İttifakı’nın ortağı Bahçeli ile bir araya geldi. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi en son 27 Şubat’ta Külliye’de kabul etmişti. İki lider, son olarak 27 Mayıs’ta “Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası”nın açılışında bir araya gelmişti. Külliye’deki Erdoğan-Bahçeli görüşmesi 50 dakika sürdü. Erdoğan’ın, Bahçeli’ye son dönem yürüttüğü Libya diplomasisi ve Libya’daki gelişmeler, Kuzey Irak’ta Haftanin bölgesinde terör hedeflerine karşı başlatılan harekatlar konularında bilgi verdiği kaydedildi. Görüşmede, son dönem tartışılan ve Bahçeli’nin de ibadete açılmasına destek verdiği Ayasofya konusu da gündeme geldi. İki liderin ayrıca, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler, baro düzenlemesi, yaklaşan Meclis Başkanlığı seçimleri konularında görüş alışverişi yaptığı ifade edildi. Erdoğan, Külliye’deki kritik görüşme trafiği kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Şentop’un görev süresinin dolacak olması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı seçimleriyle ilgili grubunun nabzını tutacağı ifade edilirken, görüşmede de bu konunun değerlendirildiği öne sürüldü.

Saraç’ı kabul etti

Erdoğan daha sonra YÖK Başkanı Saraç ile bir araya geldi. Görüşmede, yaklaşık 2.5 milyon adayın gireceği YKS’de, koronavirüse karşı alınacak önlemlerin yanı sıra, normalleşme döneminde üniversitelerdeki durum, yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına dönük atılacak adımların değerlendirildiği belirtildi. Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarının da aralarında bulunduğu bazı üniversitelere yapılacak rektör atamaları da ele alındı.

Kıdem tazminatında ‘uzlaşma’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’dan oluşan heyeti kabul etti. Görüşmede ana gündemi 2022’de hayata geçeceği duyurulan, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatı fonu düzenlemesi oluşturdu. Edinilen bilgiye göre işverenler yeni sistemde maliyetlerinin artabileceğini belirtirken, Türk-İş de hakların geri gitmemesi için çekincelerini dile getirdi. Erdoğan’ın yeni sistem üzerinde yıllardır çalışıldığını hatırlattığı, “Biz ülke için faydalı olacağına inanıyoruz” dediği kaydedildi. Erdoğan, işçi ve işveren kesimlerinin, konuyla bir mutabakat sağlaması gerektiğini vurguladı. Erdoğan’ın ‘konjonktür olarak uygun değil’ itirazına da ‘o konu siyasetin işi’ yanıtı verdiği ifade edildi.

Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.