‘Bizim hayatımız çok önemli değil’

T24’e konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti:

BASKI KURUYORLAR: (Partisine ve kendisine yönelik tehditler) Eleştiriye tahammül edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Tahammül edemedikleri için baskı kuruyorlar, tehdit ediyorlar.

HAYATIMIZ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL: Telefonlarımın dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum. Korumalar var. Ama ciddi bir tehdit var. Bu bizi korkutmaz. CHP’de bir tane Kılıçdaroğlu yok ki, binlerce, on binlerce Kemal Kılıçdaroğlu var. Aynı şekilde genel başkanlık yapacak, bizim söylediklerimizi tekrarlayacak, Türkiye’nin bağımsızlığı, özgürlüğü için mücadele edecek, on binlerce kişi var bu ülkede. Çok dar düşünüyorlar, sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdıklarında sorunlar çözülür. Çözülmez, tam tersine Türkiye kaos sürecine girer. Biz her şeye rağmen bildiğimiz, inandığımız yoldan kararlılıkla yürüyeceğiz.

KATAR SEVDASI: (CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sözleri) Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna peşkeş çekilmesini ben vatana ihanet olarak görürüm. Buna asıl karşı çıkması gereken bu dönemin Genelkurmay Başkanı’dır. Kimse korkudan konuşamıyor, biz Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarları adına konuşuyoruz. Eğer bu ülkede ensesine vurup Tank Palet Fabrikası’nı ellerinden alıp Katar ordusuna peşkeş çekiyorlar ve buna kimse ses çıkarmıyorsa, ses çıkarmayanların tamamı ülkelerini sevmeyen insanlardır. Katar’da tankın t’si yok. Bir Katar sevdası var. Benim itiraz ettiğim o. Hulusi Akar konuştu, artık siyasetçi, konuşur ama Genelkurmay Başkanı’nın bu konuda konuşması, sıcak siyasetin ortasına atlaması doğru değil. Birilerinin baskısıyla onu söylediyse, o çok daha büyük bir ayıptır. TOBB Başkanı zaten talimat verilmiştir, oraya gitmiştir. Kendi iradesi yoktur ki... Sırtını saraya dayayanları, bulundukları kurumlara ihanet edenleri tarih affetmeyecektir. Yerli ama gayri milli bir ittifakla karşı karşıyayız.

AŞIYA ÖN YARGIM YOK: (Çin’den gelen aşıyı yaptırıp yaptırmayacağı) Doktorlara danışacağız, yani işin uzmanına soracağız. ‘Evet bu aşıyı olmanız gerekir’ derlerse oluruz yani bir ön yargım yok. Keşke gerçekten aşı tedavi edecek gücü, potansiyeli içinde taşıyan ilaç mı denir, eriyik mi denir varsa yani insanlar Kovid’e yakalanmayacaksa bu aşıyı yapmalıyız. Hatta hani böyle başarı yüzde 60-70-80’lerde olsa bile bu aşıyı mutlaka yapmalıyız. Çin’den gelmesi veya başka bir ülkeden gelmesi insanlarımızın aşı olması ve sağlıklarının korunması önemli.