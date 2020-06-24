‘Bizimki hak, hukuk adalet mücadelesi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, baro başkanlarının engellenmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında özetle şu mesajları verdi:

KAZANAN DEMOKRASİYDİ: Bizim mücadelemiz; hak, adalet, ahlak mücadelesi. 23 Haziran’da İstanbul seçimleri yenilendi. Sandılar ki İstanbullul adaletsizliğe ses çıkarmaz. Kazanan demokrasiydi ve yenilenler bir avuç sözde yargıç ve talimat veren siyasi otoriteydi. Bu çetelere bir ders verdik.

BAŞKA İŞİN Mİ YOK: Yargıyı kontrol altına aldılar, savcıyı da. Sıra geldi savunmaya... Kanun çıkartıp baroları parçalayacaklarmış. Başka işin mi yok senin? Anayasaya göre barolar kamu tüzel kişiliği. Bir devlette iki Merkez Bankası olmaz. Aynı vilayette iki vali olmaz. Bir ilde de bir baro olur. O polislere talimat verip avukatları sokmak istemeyenler ve gece boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın açacağı çadıra izin vermeyenler unutmasın: Gün gelecek siz de avukata ihtiyaç hissedeceksiniz.

EN BAŞTA O SAVUNACAK: Beni derinden sarsan Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın takındığı tutum... En başta o savunacak. ‘Avukata yeşil pasaport verdik şimdi sesini kes’ demek bu. Adalet Bakanı açıklama yapmış: ‘Hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz. Ortada vakıf olduğumuz bir teklif yok’. Sayın Bakan özür dilerim ama rejim değişti, haberin yok mu? Sana niye sorsunlar ki? Bir paralel yapılanma olduğunun farkında değil misin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin örgüt yapısı bir de sarayın örgüt yapısı var. Ayrıca siz kanun teklifi hazırlayamazsınız. Ama biliyoruz ki kapalı kapılar ardında hazırlıyorsunuz, vekillere veriyorsunuz.

ÖZÜR DİLEMELİ: Saygı Öztürk’ün yazdığı her haber doğrudur. Gazeteciye ağza alınmadık hakaretler... Yapan kim? İçişleri Bakanı. Öztürk’ten özür dilemesi lazım.

DEMİRTAŞ MESAJI: Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem ile ilgili Anayasa Mahkemesi karar verdi. Demirtaş dört kez tahliye kararı verilen ama her seferinde tahliye kararı uygulanmayan, her seferinde tutuklanıp tekrar hapse atılan bir siyasetçidir. Düşüncelerini beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir insanı haksız hukuksuz yere hapse atarsanız, toplumun vicdanı kanar. Adalete, insanlığa bu kadar zulüm etmeyin.