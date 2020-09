‘Böcek iyiye gidiyor çok çok mutluyuz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Böcek’in tedavi gördüğü hastaneye gelerek sağlık durumuyla ilgili doktorlarından bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Böcek’in sağlık durumu hakkında ailesinden ve hekimlerden düzenli bilgi aldıklarını söyledi. Böcek’in sağlığının iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Doktorlar durumunun iyiye gittiğini ifade ettiler. Hastanenin bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Biz de onları telefonla büyük ölçüde rahatsız ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım düzenli bilgi alıyoruz. Durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz” diye konuştu. Bir gazetecinin, ziyaretin biraz geciktiğine yönelik birtakım eleştirilerin bulunduğunu aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, “Onları tartışmayın. Biz her gün her dakika bilgi alıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından partisinin il başkanlığına geçti.

Akciğerleri iyileşiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da Böcek’in son durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada “Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün (dün) çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir” denildi.