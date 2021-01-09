'Bu ağır suçlamalar sıkıntının işareti'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na yönelik kullandığı “zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır” sözüne tepki gösterirken, “Bu suçlamayla ilgili İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara vakit geçirmeden başvuracaktır” dedi. Öztrak, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Öztrak özetle şunları söyledi:

DENGESİZ, FRENSİZ: Bugün yozlaşmış yönetimin, dengesiz, frensiz gidişi sürmektedir. Sarayın mahkemelerinin, savcılarının Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını dinlemediği, anayasayı, ‘tağyir, tebdil ve ilga suçu işlediği’ yerde, kanundan, kuraldan, hukuk üstünlüğünden bahsedilebilir mi? Mümkün değil. En son Boğaziçi’nde böyle bir rektör dayatmasına, üniversite hocaları da öğrencileri de geleneklerini, yerindeliği dikkate alarak karşı çıkmıştır. Bu demokratik tepkiye sarayın cevabı ise en özgürlükçü üniversitelerimizden birinin kapısına kelepçe vurmak olmuştur. Öğrenciler gözaltına alınmış hakaret ve darp görmüşlerdir.

SUÇLAMA ÇOK AĞIR: (Cumhurbaşkanı’nın Kaftancıoğlu’na yönelik sözleri) Bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama, taşıdığı sorumluluğa bir bakıyorum. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan ağzına geleni söylemesi, bu şekilde ağır suçlamalarda bulunmasını gerçekten bir sıkıntılı durumun işareti. Ruhi sıkıntılı bir durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağırdır. Bu suçlamayla ilgili olarak İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara vakit geçirmeden başvuracaktır. Sorumluluk makamında oturanlar on parmaklarında on kara sağı solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin nereye gideceği belli değildir.

KARIŞMAYIZ: (Cumhurbaşkanı’nın SP’li Oğuzhan Asıltürk’ü ziyareti) Kimin kimle görüştüğüne karışmayız. Bu konuyla ilgili yorum yapmayız ama bizim bildiğimiz bir şey var; her türlü istişarede bir hayır vardır. Umarız ve dileriz ki bu istişarelerde milletin derdi, sıkıntıları görüşülüyor olsun.