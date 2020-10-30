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30.10.2020 - 10:38 |

'Bu ülke Mesut Yılmaz'ı unutmayacak'

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından onu tanıyanlar CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

'Bu ülke Mesut Yılmaz'ı unutmayacak'

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşında yaşamını yitiren Mesut Yılmaz'ın vefat haberini eşi Berna Yılmaz açıklarken, cenaze töreniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Selçuk Pehlivanoğlu - Eski ANAP Genel Başkan Yardımcısı:

Büyük bir devlet adamıydı. Ülkemizin çok sıkıntılı günlerinde sorumluluk alarak ülkeyi demokrasiden çıkarmamak için büyük bir gayret sarf etmiştir. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu ülke Mesut Yılmaz'ı hiçbir zaman unutmayacak.

İbrahim Çelebi - ANAP Genel Başkanı:

Ailesiyle sürekli iletişimdeydik. Maalesef kaybettik. Turgut Özal'dan sonra derin izler bırakan bir devlet adamıydı. Ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ülkesini zarara uğratacak hiçbir icraatın içerisine girmedi. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı.

Murat Çelik - Posta Gazetesi Yazarı:

90'lı yılların bütününe damga vuran siyasetçilerden biriydi. Farklı bir üslubu vardı, düşünerek konuşurdu. 28 Şubat döneminde hükümetin istifasının ardından dönemin Cumhurbaşkanı görevlendirme yapacaktı. O dönemde Mesut Yılmaz'a soru sormak bana nasip oldu. 17 saniye bir sessizlik oldu sonra cevap verdi. İnsani yönleri çok kuvvetliydi. Alman ekolünden geliyordu. Aile bağları çok kuvvetliydi. Galatasaraylılığı da bilinir. Başbakanlığı döneminde bile özel konutunu boydan boya kaplayacak Galatasaray bayrağı vardı. Medeni biriydi.

Avni Özgürel - Yeni Birlik Gazetesi Yazarı:

Çok tecrübeli bir siyasetçi, Karadeniz'in yetiştirdiği çok kıymetli insanlardan biriydi. Son derece kişilikli, tutarlı demokrat bir insandı. Hiçbir zaman gölge bir adam olmadı. Mesut Bey oğlunu kaybettiği gün ölmüştü aslında. Yetişkin bir evladını hastalık, kaza gibi bir durumla değil, intihardan dolayı kaybetmek bir babanın kolay kolay kaldırabileceği bir yük değil.

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