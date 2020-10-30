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30.10.2020 - 10:53 |

Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşında yaşamını yitiren Mesut Yılmaz'ın vefat haberini eşi Berna Yılmaz açıkladı. Yılmaz’ın vefat haberinden sonra siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı!

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN

 Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile  öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Koca: "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

 

 

At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kameradaBursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.
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