Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı!

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Koca: "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.