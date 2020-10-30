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30.10.2020 - 10:02 | | AA

Son dakika... Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşında yaşamını yitiren Mesut Yılmaz'ın vefat haberini eşi Berna Yılmaz açıkladı. Berna Yılmaz, "Hastanedeyim, çocuklarımı bekliyorum" diye konuştu. Cenaze töreniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, "Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi.

Son dakika! Mesut Yılmaz hayatını kaybetti!
Son dakika! Mesut Yılmaz hayatını kaybetti!
Son dakika! Mesut Yılmaz hayatını kaybetti!
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Başhekim Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğini bildirdi. Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Son dakika... Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

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'Bu ülke Mesut Yılmaz'ı unutmayacak'

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yaptı. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı, sanayi sektöründe görev yaptı.

 

Son dakika... Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

1983 yılında Anavatan Partisi'nde kurucu üye olan Yılmaz, Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.

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Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı!

Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Son dakika... Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı. Evli ve biri 2017'de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmişti.

At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kameradaBursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.
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