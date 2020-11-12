‘Buhrandan çıkış için CHP göreve hazır’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’nin sorunu yaratılmış olan bir algı, “CHP gelirse memleketi yönetir mi?” Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti’ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu, soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

ELVAN’IN BAŞARILI OLMASINI İSTERİZ: Sayın Elvan’ın başarılı olmasını isteriz. Türkiye’nin gerçekten de bu ekonomik buhrandan çıkması için CHP olarak bize düşen bir görev varsa o görevi yapmaya hazır olduğumuzu da ifade edeyim.

ELEŞTİRMEK İÇİN BİZE OY VERİN: Türkiye bu ekonomik buhrandan nasıl çıkar? Bütün yurttaşlarıma seslenmek isterim. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Türkiye’de çözülemeyecek hiçbir sorun da yoktur. Dört aşamalı bir strateji oluşturmak zorundayız. Bunun birinci aşaması ülkede herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. İkinci aşamamız, demokrasiyle birlikte bir üretim seferberliği başlatmamız gerekiyor. Üçüncüsü, yarattığımız katma değeri yani milli gelir artışını hakça paylaşacağız. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Sosyal devlet vatandaşına sahip çıkacak. Dördüncü unsur, sürdürülebilirlik. Buradan sesleniyorum; bize oy verin. Bizi sevdiğiniz için değil, iktidara geldiğimizde bizi en rahat eleştirebilmeniz için bize oy verin. Kimsenin ağzına bant çekmeyeceğiz. Buhrandan çıkmak istiyorsak bunun yolu dört ayaklı stratejiye hepimizin uymasıdır.

CHP’NİN SORUNU NE?: Bizim sorunumuz ne, onu da açık yüreklilikle ifade edeyim. CHP’nin sorunu yaratılmış olan bir algı, “CHP gelirse memleketi yönetir mi?” Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devletini bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur. Özel sektörün önündeki bütün engelleri kaldırın Türkiye’yi uçururlar.

TÜRKİYE AVRUPA’NIN ÇİN’İ OLMAMALI: Türkiye, Avrupa’nın Çin’i olmamalıdır. Bizim insanımız emeğini, alın terini, bedavaya gelişmiş ülkelere peşkeş çekmemelidir.

ÇÖZÜM YERİ TBMM: Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Eğer Kürt sorunu bugüne kadar çözülememişse sorumlusu siyaset kurumudur. Çözüm yeri bellidir, TBMM’dir. Bütün partilerin katılımıyla çözülmesi gereken bir sorundur. Bu sorunu bizim dışımızda hiçbir parti çözemez.



Chilcott’u kabul etti



CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’u kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.