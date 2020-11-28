Bunlar satılmadık bir şey bırakmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devrine ilişkin, “Ne oluyor bu Katar aşkı? AK Parti’ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum, memleketi bu hale getirene hala oy verecek misin sen? İktidarda kalmak için bu ülkede satmayacakları hiçbir şey yok” dedi. Kılıçdaroğlu, FOX TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin özetle şu mesajları verdi:

DUA ETSİNLER: (Kovid-19 salgını) Beş maskeyi dağıtmaktan aciz, Bilim Kurulu’nun önerilerini dikkate almayan bir iktidarın bu felaketi önleme şansı zaten yoktu. Pandemi sürecinde CHP’li belediyeler olmasaydı durum çok daha kötü olurdu. Yani iktidar mensupları otursunlar kalksınlar, dua etsinler, iyi ki CHP’li belediyeler var.

KAÇA SATTILAR?: (Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesinin Katar’a satılması) Kaça sattılar? Niye bilmiyoruz? Tank Palet Fabrikası’nın sözleşmesini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben söylüyorum, sıfır. Hiç para alınmadı. Futbol kulüplerinin naklen yayın gelirleri var

500 milyon dolar. Katar firması ‘Dolar yükseldi, ben 500 milyon doları ödemiyorum’ dedi. 90 milyon dolara indirdiler. Ne oluyor bu Katar aşkı?

BUNLAR DENİZE DÜŞTÜ: Her şey satılıyor, yarın öbür gün, ‘Sarayın yarısını sattık Katarlılara’ denirse kimse şaşırmasın.

Niye borsanızı satıyorsunuz? Katar gelsin borsadan hisse senedi alsın. Bir de milliyetçi geçiniyorlar. Memleketin satılmadık

yerini bırakmadılar. İktidarda kalmak için bu ülkede satmayacakları hiçbir şey yok.

YARGIYA TALİMAT: (Cumhurbaşkanı’nın Anayasa 138 ile ilgili sözleri) Yargıya talimatı, siyasi otorite ve onun tepesindeki kişi, yani Erdoğan veriyor. Trump, ‘Papazı bırakmazsan başına gelenleri düşün’ dedi... Türk kökenli bir Alman gazeteci uzun süre hapisteydi. Merkel’den telefon geldi, bir gecede iddianamesi yazıldı, ertesi gün tahliye edildi, Almanya’ya gönderildi. Zindaşti’yi kim bıraktı? Bu talimatla olmazsa, nasıl olur? Anayasa’nın 138. maddesi varmış, ortada anayasa mı kaldı? Haksızlık konusunda bir AKP milletvekili çıksın konuşsun... Konuştu ne oldu? Düşüncesini söyledi diye hain ilan ediyorsunuz.

‘Bahçeli devlet sırrını açıkladı’

(Alaattin Çakıcı’nın tehdidi) Bir mafya bozuntusunun tehdidi bana ulaştırıldığında sadece gülümsedim. Beş paralık adam. Beni üzen, o beş paralık adamın, MİT’in arkasına sığınması ve bunun da Devlet Bahçeli tarafından dile getirilmesidir. Eğer MİT ile o mafya bozuntusu arasında bir ilişki olmuşsa, Bahçeli de devlet sırrını açıkladı. Bu devlet sırrı değil midir? Devleti bu kadar perişan, aciz hale getirmek kimin hakkıdır?

‘ŞEYTAN DEĞİLİZ’

BİZE OY VERMEZLER AMA...: (Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tutukluluğu) Ülkede adaletsizliğin şahı var. 3,5 yıl iddianamesiz bir adamı içeride tutuyorsunuz. Onlar hapisten çıkarlar bize oy vermezler, onların kendi partileri var ama haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, biz şeytan değiliz, onlar şeytan.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ: (Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanması) Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Oturacaksın hizmet edeceksin. Öyle ‘cebimi dolduracağım, köşeyi döneceğim, yolsuzluk yapacağım’ bizim kitabımızda yoktur.