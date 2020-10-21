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21.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Bunların en büyük korkusu kadınlar’

HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan, Meclis grup toplantısını kadın milletvekilleriyle gerçekleştirdi. “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” maskelerinin takıldığı toplantının ana gündemi kadına yönelik şiddet ve cinayetler oluşturdu.

‘Bunların en büyük korkusu kadınlar’

Ülke tarihinin en çok kadın milletvekili ve kadın belediye başkanı çıkaran parti olduklarını belirten Buldan, “Dünyada bir ilk olarak kadın parlamento grubunu kurduk. Bu iktidarın en büyük korkusu kadın mücadelesidir. Bu nedenle AKP-MHP erkek iktidarı kadın kazanımlarına özel olarak yönelmekte. Yıllarca bu ülkede kan akmasın diye beyaz tülbentleriyle meydanlarda olan ve sürekli iktidara barış çağrısı yapan annelerimiz hukuksuzca gözaltına alındı. Bu ceberrut iktidarın en büyük korkusunun kadınlar olduğunu iyi biliyoruz” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı hedef aldığını ifade eden Buldan, “Fincancı’ya yönelik iktidar ve ortağı tarafından geliştirilen saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Fincancılar olduğu sürece bu iktidarın ürettiği tüm yalanlar bir bir suya düşmeye devam edecektir” dedi.

MHP’nin başlattığı “askıda ekmek” kampanyasına da değinen Buldan, uygulama ile Türkiye’de yoksulluğun gözler önüne serildiğini söyledi. Buldan, “Halka yok dedikleri kaynakları israfa ve şatafata harcadıklarını biliyoruz. ‘Askıda ekmek’ kampanyası yoksulluğun, açlığın, sefaletin, Türkiye’nin yeni resmidir” diye konuştu.

Ada seferlerine fırtına engeliÇanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
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