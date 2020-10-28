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28.10.2020 - 15:30 | | DHA

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Belçika ve Kamboçya'nın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliye

si'ndeki kabulde Büyükelçi Huynen, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Huynen'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i de kabul etti. Kabulde Büyükelçi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu

    Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
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