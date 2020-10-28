Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliye



si'ndeki kabulde Büyükelçi Huynen, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Huynen'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i de kabul etti. Kabulde Büyükelçi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



