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30.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Çalışmaları sürdürmek bizim hakkımızdır’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Orduevi’nde düzenlenen KKTC Silahlı Kuvvetleri Günü Resepsiyonu’nda deniz yetki alanlarının belirlenmesi, eşit egemen hakların korunması, kaynakların hakça ve adil şekilde paylaşılması çok önemli olduğunu vurguladı.

‘Çalışmaları sürdürmek bizim hakkımızdır’

Akar, “Hem Türkiye olarak kendi haklarımız hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını bu manada, çerçevede koruyacağımızı, buna her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Doğu Akdeniz’de hem KKTC’nin hakkı olan ruhsat sahalarında hem de Türkiye’nin kendi deniz yetki alanlarında oradaki kaynaklardan istifade etmek için gerekli araştırma incelemeleri yapmak, onlardan istifade etmek için çalışmaları sürdürmek bizim hakkımızdır ve bu hakkımızı da mutlaka kullanacağız, kullanıyoruz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan toplantıların 4.’sünü Ankara’da yapmak üzere hazır olduklarını bildiren Akar, “Bu arada ‘Doğu Akdeniz’in güvenliğini Türkiye’ye terk edemeyiz’ şeklinde sözler var. Tarafların dikkatli dil kullanmaları, tahrikten uzak durması lazım” uyarısında bulundu.

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