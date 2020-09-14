Canan KaftancÄ±oÄŸlu'ndan CHP'lileri kÄ±zdÄ±ran 'AtatÃ¼rk' sÃ¶zleri

CHP Ä°stanbul Milletvekili Canan KaftancÄ±oÄŸlu'nun Taksim ToplantÄ±larÄ±'nda "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullanÄ±rken AtatÃ¼rk adÄ±nÄ± kullanmamasÄ± ve bunu da kiÅŸisel bir tercih olduÄŸunu sÃ¶ylemesi tepkilere neden oldu.

SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi yazarÄ± Serpil YÄ±lmaz, kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±nda internet ortamÄ±nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya onur konuÄŸu olarak katÄ±lan KaftancÄ±oÄŸlu'nun AtatÃ¼rk'e atfen Ã¼Ã§ kez "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. YÄ±lmaz yazÄ±sÄ±nda eski TBMM BaÅŸkanvekili UluÃ§ GÃ¼rkan'Ä±n KaftancÄ±oÄŸlu'na "AtatÃ¼rk adÄ±nÄ± kullanmamak tercihiniz mi?" diye sormasÄ± Ã¼zerine ise CHP'li KaftancÄ±oÄŸlu, bunun kiÅŸisel bir tercih olduÄŸunu ve isimlerin belirli alÄ±ÅŸkanlÄ±klarla kategorize edilmesine karÅŸÄ± olduÄŸunu ifade ettiÄŸini aktardÄ±.

Â

KAFTANCIOÄžLU'NA CHP'DEN TEPKÄ° GELDÄ°

KaftancÄ±oÄŸlu'nun, bilerek AtatÃ¼rk ismini kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemesi Ã¼zerine CHP'den de tepki geldi. CHP Ä°zmir Milletvekili Tuncay Ã–zkan sosyal medya hesabÄ±ndan "ATATÃœRK zaferin adÄ±dÄ±r" diyerek tepkisini ÅŸu sÃ¶zlerle gÃ¶sterdi:

"AtatÃ¼rk zaferin adÄ±dÄ±r. Yedi dÃ¼veli geldikleri gibi gÃ¶nderen Oâ€™dur. 30 AÄŸustos Meydan Muharebesiâ€™nin 99. yÄ±lÄ± kutlu olsun. Ordular yenilir millet yenilmez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hattÄ± mÃ¼dafaa yoktur sathÄ± mÃ¼dafaa vardÄ±r. O SatÄ±h bÃ¼tÃ¼n vatandÄ±r. ATATÃœRK- Mihri MÃ¼ÅŸfikâ€™in fÄ±rÃ§asÄ±ndan."

Â

CHP'nin eski Konya Milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt ise tepkisini "M. Kemal'in Askeri olmayÄ± reddeden, AtatÃ¼rk soyadÄ± ile de sorunlu bir CHP il baÅŸkanÄ±!!!" dedi.

KaftancÄ±oÄŸlu'na en sert tepki ise CHP Ä°zmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi. Sertel, KaftancÄ±oÄŸlu'ndan parti olarak hesap sorulmasÄ±nÄ± isteyerek ve gereken dersin verilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Â

Â

Â

"10 ARALIK'TAN Ã–NCE 29 EKÄ°M GELÄ°R"

KaftancÄ±oÄŸlu'nu isim vermeden eleÅŸtiren bir diÄŸer milletvekili ise Mehmet Ali Ã‡elebi oldu. Ã‡elebi KaftancÄ±oÄŸlu'na "Unutma burasÄ± CHP" diye seslendi.

Ä°ÅŸte Ã‡elebi'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±;

"Partimizin bir il baÅŸkanÄ± AtatÃ¼rk demeyi tercih etmezmiÅŸ. Millet gÃ¶nlÃ¼ne koyup haykÄ±rdÄ±ktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burasÄ± CHP. KafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k olanlar iyi bilsin, bu partide 10 AralÄ±kâ€™tan Ã¶nce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemalâ€™in askerleriyiz!"

Â