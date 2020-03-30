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30.03.2020 - 22:18 | | AA

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Boukadoum telefonda görüştü.Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandıYurt dışından uçakla İstanbul'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye haklarında soruşturma başlatılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
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