MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Çavuşoğlu, İspanyol gazetesi La Razon'a makale yazdı
ABONE OL
08.01.2021 - 13:11 | | AA

Çavuşoğlu, İspanyol gazetesi La Razon'a makale yazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın La Razon gazetesine yazdığı makalede, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde "olumlu gündem geliştirmeye, diyalog ile diplomasiye" devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, İspanyol gazetesi La Razon'a makale yazdı

Çavuşoğlu, makalede "Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde Doğu  Akdeniz’deki deniz yetki alanları ile Kıbrıs Türkleri’nin eşit haklarının  korunmasına yönelik tutumu karşısında bazı AB üyeleriyle yaşanan sorunlarda,  İspanya’nın AB içerisinde diyalog ve müzakereyi öne çıkaran yapıcı bir yaklaşım  izlemesini" takdir ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, AB ile ilişkilerini olumlu gündem temelinde  geliştirme iradesini ve diyalog ile diplomasiden yana tutumunu sürdürecektir."  ifadesini kullandı.

Türkiye ile İspanya'nın tarihe dayanan köklü ilişkilerinin olduğunu  belirten Çavuşoğlu, bugün Türkiye-İspanya ilişkilerinin mükemmel bir düzeye eriştiğini vurguladı.

İspanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu,  salgın öncesinde yıllık 13 milyar avroluk ikili ticaret hacmi bulunduğunu  kaydeden Çavuşoğlu, bunu 20 milyar avroya yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Türkiye ve İspanya, dünyanın içinden geçtiği köklü değişim  sürecinde çok kutuplu sistemde de yakın iş birliği içinde hareket ediyorlar. Bu  çerçevede, bölgesel sahiplenmenin en güzel örneklerinden birini sergileyerek,  Akdeniz’in bir barış, güvenlik ve dayanışma havzası haline getirilmesi yönünde  çalışıyorlar. Akdeniz coğrafyasında İspanya’yla geçmişimiz, bugünümüz ve  geleceğimiz ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Bu bilinç ve hedefle,  bölgemizde barış ve refah için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.

"Günümüzde terör, etnik ve dini nefret, ayrımcılık, aşırılık, yabancı  düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve diğer dışlayıcı yaklaşımların yükselişe geçtiğine  tanık olunduğunu" ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi maalesef bu sorunları daha da derinleştirdi. Özellikle  Müslümanları rencide ve provoke eden hakaretler, karikatürler ve dini değerlere  yönelik saldırılar, ifade veya sanat özgürlüğü kisvesi altında toplum içinde  derin yaralara ve bölünmelere yol açıyor. Bazı Batılı hükümetlerin ise bu  gelişmelere oy uğruna seyirci kaldığını, hatta aşırı sağcı söylemleri  benimsediğini üzülerek görüyoruz.

Türkiye olarak, bu konular bağlamında her fırsatta karşılıklı hoşgörü  ve saygının önemine dikkat çekiyor, çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu  vurguluyoruz. Bu çerçevede, medeniyetler arası iletişim ve anlayışa duyulan  ihtiyaca dikkat çekiyoruz."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2005 yılında dönemin  İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nın ortak girişiminde kurulan ve  Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan Medeniyetler İttifakı'nın bu dönemde  her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Küresel bir mesele haline gelen göç sorununa da değinen Çavuşoğlu,  "Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Bugün,  kendi ülkelerindeki yıkımdan kaçmak zorunda kalan 3,6 milyonu geçici koruma  altındaki Suriyeli olmak üzere, toplam 4 milyon yerinden edilmiş kişiyi misafir  ediyoruz. Bunun yanında sınırlarımızın ötesindeki milyonlarca yerlerinden edilmiş  ve ihtiyaç sahibi kişiye de yardım eli uzatıyoruz. Ayrıca, Türkiye insani yardım  konusunda dünyanın en cömert ülkesi olmaya devam ediyor. Buna ilaveten, 18 Mart  Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirerek, AB’ye yönelen göçü  büyük oranda durdurduk. Ancak maalesef, AB söz konusu mutabakattan kaynaklanan  yükümlülüklerini halen yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin AB üyelik sürecine destek veren başlıca  ülkeler arasında olan İspanya’nın, Türkiye’nin stratejik ve küresel anlamda  oynadığı kilit rolün yanı sıra AB’ye güvenlik ve göç alanlarında, ayrıca ekonomik  dinamizm ve genç nüfusuyla yapacağı katkının farkında olması memnuniyet verici"  değerlendirmesinde bulundu.

İspanya ile Türkiye'nin uluslararası meselelere yaklaşımlarının  benzerlikler taşıdığına işaret eden Çavuşoğlu, makalesinde şu ifadelere yer  verdi:

"İspanya ile Orta Doğu Barış Süreci, Suriye, Libya, Venezuela gibi  önemli konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Terörle mücadelenin ancak  uluslararası iş birliği çerçevesinde başarılı olabileceğini müdrik iki  müttefikiz. Ayrıca çok taraflılığın önemine inanan iki ülke olarak NATO, BM ve  G-20 gibi platformlarda da iş birliğimizi ilerleteceğiz. Ayrıca, Afrika ve Latin  Amerika gibi iki ülkenin de aktif rol oynadığı ve yapıcı katkıda bulunduğu  coğrafyalarda güçlerimizi birleştirmek ve birlikte çalışmak arzusundayız."

 

 

Annesi koronavirüsten ölen bebeğin durumu iyiye gidiyor!Tokat'ta, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede sağlık durumu ağırlaşınca sezaryenle doğum yaptıktan 1 gün sonra hayatını kaybeden Esma Konukçu'nun (35) kuvözde kalan kız bebeğinin sağlık durumu iyiye gidiyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! Adana'da yakalandı

Son dakika... MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! Adana'da yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bu hafta son 9-10 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bu hafta son 9-10 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sıradaki Haber