MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşının teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı
ABONE OL
08.04.2020 - 19:55 | | AA

Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşının teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde Kosova'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye'ye teşekkür eden Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca'ya, "İyi günde, kötü günde yanınızdayız." mesajını gönderdi.

Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşının teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı

Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İyi günde, kötü günde Kosovalı kardeşlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Konjufca, Twitter'dan, ülkesine Türkiye'den tıbbi malzeme desteği götüren uçağın fotoğrafını paylaşarak, "Bu zor zamanda verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz ancak dayanışma ile bu salgının üstesinden gelebiliriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Balkan ülkelerine Kovid-19'la mücadele desteği

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bu sabah havalandı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları gün içinde Kosova'ya da ulaştırdı.

Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4117 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu. Corona virüs tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Temel İhtiyaç Desteği ne zaman sonuçlanır, başvuru nasıl yapılır? 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi desteği başvuru formu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredisi başvuru şartları neler?

Temel İhtiyaç Desteği ne zaman sonuçlanır, başvuru nasıl yapılır? 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi desteği başvuru formu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredisi başvuru şartları neler?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? Acun Ilıcalı’dan ilk yorum geldi! Sercan'ın sırrı ne, Nisa'dan mı hoşlanıyor?

Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? Acun Ilıcalı’dan ilk yorum geldi! Sercan'ın sırrı ne, Nisa'dan mı hoşlanıyor?

Sıradaki Haber