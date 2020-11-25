‘Çekin pis ellerinizi Cumhur İttifakı’ndan’

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup konuşmasında, hukuk ve ekonomide yeni reform açıklamalarının ardından Cumhur İttifakı’nda gerilim yaşandığına yönelik iddialara sert yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanlığı (YİK) üyesi Bülent Arınç’a da sert sözlerle yüklenen Bahçeli, konuşmasında özetle şunları söyledi:

ÇİRKİN DEDİKODULAR: Çirkin dedikoduları esef, hayret ve ibretle takip ediyoruz. Cumhur İttifakı’nın kolonlarının çatırdadığını söyleyenlerden tutun da, ‘Bu dönüşte MHP’ye yer yok’ diyen tescilli korkaklara varıncaya kadar pek çok şey yazılmış, söylenmiş, bazıları da çıkıp ‘Bütün gelişmeler bir rota değişikliğine işaret ediyor’ diyecek kadar akıl noksanlığını ispat etmiştir. Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun.

CUKKA İTTİFAKI DEĞİL: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla kökleşmesi için ihtiyaç duyulan hukuk, adalet, ekonomi, sosyal ve diğer tüm reformlar Cumhur İttifakı’nın ortak iradesidir. Kaldı ki en büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Cumhur İttifakı; cukka ittifakı değildir, curcuna, çukur, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir. Kızılelmanın, kutlu yarınların ittifakıdır. Mülevves (iğrenç) niyet sahiplerine diyorum ki, o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir.

‘Ülkücüden mafya olmaz’

Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, yine de söylemek durumundayım. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaattin Çakıcı’nın bu devlete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir. Kılıçdaroğlu sokağa çıkmaya korkarken, onlar mesela 31 diplomatımızı şehit eden ASALA terör örgütünün peşine düşmüşlerdir. Kılıçdaroğlu hakkında üç değerli arkadaşımızın cumhuriyet savcılığına bildirdiği şikayet dilekçesinin bir fezleke olarak TBMM gelmesi önemli bir gelişmedir. Acil beklentimiz, Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin genel kurula kısa süre içinde intikal etmesi, karara bağlanmasıdır.

‘İhanete yataklık’

Halen Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır. Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak istiyorsun? Aslına mı çekiyorsun, nesline mi özeniyorsun? Anlaşılan zillet yeni isimleri devşirmektedir. Demirtaş teröristtir. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır.