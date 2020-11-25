Çelik’ten ‘Arınç’ açıklaması: ‘MYK’mız mutabık’

Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sürerken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

KES-KOPYALA-YAPIŞTIR SİYASETİ: (CHP’li Ünal Çeviköz’ün açıklamaları) Bir yabancı devlet başkanından demokrasi talep etmek, son derece yanlıştır. Demokrasi bir mal değildir; Türkiye, demokrasisi için bedel ödemiş, başbakanını, bakanlarını şehit vermiş bir ülkedir. İktidar olduklarında S-400’leri iptal edeceklerini söylüyorlar. Peki Türkiye’nin hava savunma sistemi, güvenlik ihtiyaçları ne olacak? Bu, bir kes-kopyala-yapıştır siyasetidir, tercüme siyasetidir ve ithal ikâmeci bir demokrasi arayışıdır.

KORSAN ARAMALAR: AB tarafından yürütülen İrini Harekâtı çerçevesinde bir Alman savaş gemisinin bir gemimize çıkarak yaptığı aramayı şiddetle protesto ediyoruz. Bu aramalar hukuk dışı korsan aramalardır. Ülkemizin itirazı üzerine sonlandırdılar.

DOĞRU BULMUYORUZ: (Bülent Arınç’ın istifası) Kendileri istifalarını sundu, Sayın Cumhurbaşkanımız da kabul etti. MYK’da bu konu değerlendirildi. MYK’mız, kamuoyunda çok öne çıkan Sayın Arınç’ın görüşlerinin doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir. Öne çıkan belli polemik konularındaki değerlendirmelere katılınmadığı açık şekilde ifade edildi.