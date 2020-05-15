CHP büyük kurultay için Bilim Kurulu’nu bekliyor

Zaman zaman MYK toplantılarında da gündeme gelen “kurultayın ne zaman yapılacağı” sorusuna çok sayıda MYK üyesinin ekim ayını işaret ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, koronavirüs salgını ortaya çıktığından bu yana, ülke için alınacak kritik kararlarla ilgili Bilim Kurulu’nun görüşünün dinlenmesi gerektiğini savunan CHP, parti içi kararlarında da buna uyacak. Kurultayı, bir “iktidar kurultayı” coşkusuyla gerçekleştirmek isteyen CHP, bu nedenle “seyircisiz kurultay” seçeneğini ikinci sırada tutuyor.

‘Biz hazırız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, kurultay tarihi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Siyasetçiler değil bu işe Bilim Kurulu karar versin. Burada siyasi kararlarla hareket edersek vatandaşın canını daha büyük tehlikeye atma riski var. AKP buna uyuyor mu? Uymuyor. Ama biz uyuyoruz. Binlerce insan oraya gelecek. En azından delegelerimizin sayısı bin 362 zaten... Yani minimum bir sayıyla yapmak istesek bile 2 bin-2 bin 500 kişi... Bu tür büyük bir toplantının düzenlenmesinde herhangi bir sakınca olmadığına dair Bilim Kurulu bir açıklama yaptıktan sonra biz bu toplantımızı düzenleriz. Sonbahar olabilir mi? Umarız ki daha erken olsun. Biz zaten hazırız.”