CHP heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu’nun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i saat 19.19’da ziyaret edeceği, dün öğle saatlerinde duyuruldu. Ancak Anıtkabir’in ziyaret saatinin 18.00’de sona ereceği gerekçe gösterilerek, ziyaretin belirtilen saatte yapılmasına izin verilmedi. Bu nedenle Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha erken bir saatte yola çıkarak, Anıtkabir’e ulaştı.

CHP heyeti burada da ikinci bir sorunla karşılaştı. Anıtkabir Komutanlığı görevlileri, ‘Kılıçdaroğlu ile birlikte 10 kişinin heyette yer alacağının bildirildiğini, bu nedenle daha fazla sayıda ismin ziyarette bulunamayacağını’ iletti. Kılıçdaroğlu’nun bu sırada yanındakilere, “Tartışmaya gerek yok, görevli komutanı zor durumda bırakmayalım” dediği öğrenildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da bulunduğu heyet Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler mozoleye karanfil bıraktı ardından, saygı duruşunda bulunuldu. CHP heyeti saat 19.19’dan önce de Anıtkabir’den ayrıldı.