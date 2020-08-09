CHP Kadın Kolları Genel Başkanı belli oldu

Bilkent Odeon'da gerçekleşen CHP 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi.

Divan Başkanı Gökçe Gökçen'in açıkladığı sonuçlara göre, 514 geçerli oydan 308'ini alan Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.

Sonuçlar belli olduktan sonra Nazlıaka, teşekkür konuşması yaptı.