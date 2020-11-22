CHP, Kobi’ler için ikinci kez sahada

CHP’li vekiller özel görevlendirme ile sahaya iniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı doğrultusunda, milletvekilleri 28 Kasım-7 Aralık arasında görevli oldukları illere gidecek. Vekiller, il ziyaretleri kapsamında Genel Merkez’in KOBİ sorunları çözüm programını anlatacak ve buna ilişkin hazırlanan broşürleri ilgililerine ulaştıracak.

KOBİ işletmecileri ve çalışanlarla görüşecek vekiller, aynı zamanda bu ziyaretleri aracılığıyla gittikleri illerde güncel gelişmeler ve sorunlara ilişkin vatandaşın nabzını da tutmuş, sahanın fotoğrafını çekmiş olacak. 28 Kasım’dan itibaren yollara düşecek CHP’li vekiller, ziyaret programlarını 7 Aralık’a kadar tamamlayıp, ardından hazırlayacakları raporları CHP grup yönetimine teslim edecek.

CHP’li milletvekilleri 8 Ekim-28 Ekim arasında da benzer bir program çerçevesinde ülke genelinde KOBİ’leri ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu’nun talimatı doğrultusunda vekiller bir ay sonra ikinci kez KOBİ’ler için yollara düşecek.

KOBİ çalışmasında her milletvekilinin görevli olduğu bir ya da birkaç il bulunuyor.

Hazırlanan görevlendirme listesine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’ye İstanbul Milletvekili Mehmet Bekâroğlu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’yi ise, Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ziyaret edecek.