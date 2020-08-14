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14.08.2020 - 09:41 | | İHA

CHP milletvekili corona testinin pozitif çıktığını açıkladı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya; "Değerli Dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu.Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı" açıklamasını yaptı.

CHP milletvekili corona testinin pozitif çıktığını açıkladı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

”Değerli Dostlarım, Trabzon’da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Korana’dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı. Şimdi Ankara’dayım, evde tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun. Tüm dostlarıma çok selamlar, teşekkürler.”

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