CHP MYK’da ‘Z kuşağı’ tartışıldı

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündemini partinin 25-26 Temmuz’da yapılacak 37. Olağan Kurultayı’na yönelik hazırlıklar oluşturdu. Milliyet’in edindiği bilgilere göre, toplantıda, 20 yaş ve altındakileri kapsayan, “Z kuşağı” olarak tanımlanan bireylerle ilgili bir araştırmanın sunumu da yapıldı. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici tarafından sunumu yapılan araştırmanın, 12 ilde, 18 ilçede bin 62 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlandığı bildirildi.

Sunumda, Z kuşağının; siyasi, ekonomik ve sosyal eğilimlerine ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. 2023 seçimlerinde oy kullanacak her beş kişiden birinin Z kuşağından olacağı belirtilen sunumda, seçimlerde başarılı olmak isteyen her partinin şimdiden bu kuşağa yönelik politika üretmeye başlaması gerektiği üzerinde duruldu.

Sunumda, Z kuşağının; insan, hayvan ve doğa hakları, cinsiyet ayrımcılığı gibi konulardaki duyarlılığının yüksek olduğuna dikkat çekilerek, “Bu kuşağın yüzde 45’i herkesin eşit ve benzer haklara sahip olduğu görüşünde” tespiti yapıldı. Din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet gibi unsurların bu kuşakta düşük bir öneme sahip olduğu kaydedilen sunumda, “Farklı bir din veya mezhepten biriyle evlenebilirim” diyenlerin oranının yüzde 82.2 olduğu tespitinde bulunuldu. Bu oranın bir önceki kuşakta yüzde 32.8 olarak ölçüldüğüne işaret edildi.

Sunumda, Z kuşağında bulunanların yüzde 87.2’sinin sosyal medya hesabının bulunduğu tespiti de aktarıldı.

Sunumda, Z kuşağının yüzde 76.4’ünün; adalet, demokrasi ve özgürlük gibi kavramları önemli bulduğu kaydedildi. Z kuşağında Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyenlerin oranının yüzde 78.6 olarak hesaplandığı belirtilen sunumda, bu oranın X ve Y kuşaklarında yüzde 35.6 olduğu vurgulandı.

‘Onları kazanmalıyız’

Kılıçdaroğlu’nun da sunumu dikkatle dinlediği ve notlar aldığı öğrenildi. CHP liderinin kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, “Gerçekten pırıl pırıl bir kuşak geliyor. Adalet isteyen özgürlük isteyen, dünyayı sorgulayan bir kuşak.Bizim Z kuşağını kazanmamız lazım” değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.