CHP rapor hazırladı! Romanların % 76’sı düzenli gelirden yoksun

Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki Bilim Yönetim Kültür Platformu (BYKP) 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla bir politika notu hazırladı. Notta öne çıkan tespitler özetle şöyle:

- Roman yurttaşlarımız sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar olan sorunlarıyla, Türkiye’nin en kırılgan kesimlerinin başında gelmektedir. Pek çok alanda maruz kaldıkları önyargılar ve ayrımcılık da sorunların katmerleşmesine sebep olmaktadır.

Sayı bilinmiyor

- Türkiye’deki Roman vatandaşların sayısı tam olarak bilinmemektedir. Güncel tahminlerine göre birkaç milyon civarında Roman yurttaşımız yaşamaktadır. Avrupa Roman Hakları Merkezi Raporu’na göre Romanların büyük bölümü Trakya, Marmara ve Ege bölgelerinde yaşıyor.

- Romanların yüzde 53’ü son bir yıl içinde ayrımcılığa uğradığını ifade ediyor. Yüzde 34’ü iş, yüzde 30’u ev ararken, yüzde 13’ü ise sağlık hizmetlerine erişim sırasında ayrımcılık yaşadığını dile getiriyor.

- Roman ailelerin yüzde 30’u yiyecek satın alacak paraları olmadığı için bir ay içerisinde birçok kez aç uyumak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

İş arıyorlar

- Yüzde 76’sı çalıştıkları işlerde düzenli bir gelir elde edemediğinden yakınıyor. Yüzde 38’inin ortalama geliri 1200 TL’nin altında. Yüzde 34’ü son 5 yıldır işsiz ve iş aradığını ifade ediyor.

- Yüzde 35’i kötü koşullarda ya da gecekondularda barınıyor. Tek ya da iki odalı gecekondularda en az 5-6 kişi yaşıyor.

- Erkeklerin yüzde 14’ü, kadınların ise yüzde 30’u okur-yazar değil. Yüzde 71’i ise sadece ilkokulu tamamlayabilmiş. Kadınların yüzde 53’ü ilkokulu dahi tamamlayamamış.

‘Her zaman yanınızdayız’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı videolu mesajda Dünya Romanlar Günü’nü kutladı. Kılıçdaroğlu, mesajında “Sizi gayet iyi biliyorum, şarkılarınızı, türkülerinizi de gayet iyi biliyorum. CHP her zaman yanınızda olacak, belediye başkanlarımız her zaman yanınızda olacak” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca “Tüm insanlığın salgın hastalıkla ciddi bir sınavdan geçtiği bu günlerde, hepimiz tek yüreğiz. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı’nı (Pesah) kutluyor, ülkemizden dünyaya bir hoşgörü mesajı olarak ulaşmasını temenni ediyorum” mesajını paylaştı.

‘Radikal tedbirler alınmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Kılıçdaroğlu salgınla mücadele konusunda, “Bir an önce çok radikal tedbirler alınması ve bu sürecin atlatılması lazım. Bir aysa bir ay, üç aysa üç ay radikal tedbirler alacaksınız. Sorunların arkasından gitmek değil, sorunların çıkabileceğini düşünerek önlemleri baştan almak lazım. Süreç ne kadar uzarsa sanayi o kadar zarar alacaktır” dedi.