CHP, UKOME için Danıştay’a gidiyor

Torun, değişen yönetmeliğe göre, hükümetin UKOME’lerdeki üye sayısının artacağını, böylece büyükşehir belediyelerinin buradaki çoğunluğunu kaybedeceğini bildirdi.



Torun, “Bu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinin yetkileri gasbedilmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Belediye yetkilerini sarayda toplamak üzere atılan adımlardan biridir. Dolayısıyla zaten yasalara aykırı olan bu yönetmeliğin iptali için yargıya başvuracağız” dedi.



“Kısmi kayyum”



Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da yaptığı yazılı açıklamada, bu yönetmelikle belediyelere kısmi bir kayyum atandığını söyledi. Erdoğdu, şunları kaydetti: “Amaçları büyükşehir belediye başkanlarımızı çalışamaz hale getirmek, başarısız kılmaktır. Ama büyükşehir belediye başkanlarımızı engellemek, halkı da hizmetten mahrum bırakmak demektir. Bununla da kalmıyorlar, aynı zamanda Yerel Yönetimler Yasa Tasarıları ile de halkımızın seçtiği, bu yetkilerle seçtiği büyükşehir belediye başkanlarımıza bir tür kayyum atama, bir tür darbe yapma, bir tür çalışamaz hale getirme çabalarıyla ne yazık ki demokratik iradeye büyük saygısızlık ediyorlar.”



