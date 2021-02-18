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18.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP uzaktan eğitimde tabloyu açıkladı

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2.4 milyon öğrencinin EBA’ya erişimi olmadığını söyledi.

CHP uzaktan eğitimde tabloyu açıkladı

Karabıyık yaptığı açıklamada uzaktan eğitime erişim ile ilgili verileri paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2.4 milyon öğrencinin EBA’ya erişimi olmadığını kaydeden Karabıyık, şunları söyledi:

“Bakanlık tarafından paylaşılan verilere bakıldığında, devlet okullarındaki 15 milyon 189 bin 878 öğrenci baz alındığında, öğrencilerin yüzde 15.79’unun yani 2.4 milyon öğrencinin EBA erişimi olmadığı anlaşılıyor. Gerçekte ise bu sayı çok daha fazla. Ayrıca EBA TV sistemini etkin kullanamayan milyonlarca öğrenci de göz önüne alındığında 6 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyleyebiliriz. MEB bütçesinin yaklaşık yüzde 1.5’i kadar olan yaklaşık 2 milyar TL maliyet ile EBA erişimi olmayan öğrencilerin tüm sorunları çözülebilirdi.”

 

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