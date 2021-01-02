'CHP zihniyetinin faşizan yansıması'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar’ın türban konusunda kullandığı ifadeleri, “CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansıması” olarak niteledi. Erdoğan, aşılarla ilgili olarak da şu ana kadar 3 milyon doz aşının geldiğini, seri halde gelmeye devam edeceğini, Almanya ile ortak aşı üretimi konusunda görüşmelerin sürdüğünü, aynı şekilde Rusya ile de temaslar olduğunu açıkladı.

Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i’nde kılan Erdoğan, çıkışta, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

- BIRAKIN ARTIK BU İŞLERİ: (Fikri Sağlar’ın başörtüsü ve türban konusundaki ifadeleri) Bu zat, artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Eğer tarlada çiftçi olursan başörtü meşrudur. Ama bir üniversitede olursan başörtüsü yasaktır... Bunlara sorduğun zaman inanç ve fikir özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bir inanç, fikir özgürlüğü bu? Bırakın artık bu işleri.

- BAŞÖRTÜSÜYLE UĞRAŞMANIN ANLAMI YOK: Artık 50’li, 40’lı yıllardaki CHP’nin olduğunu, yaşam tarzı olarak hala insanların yaşamlarına müdahaleye devam ettiklerini görmek istemiyoruz. Öyle kalkıp da Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp, bununla milleti aldatma sürecini de bir kenara bıraksın. Geçin o işleri. Yanına iki tane değil 20 tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Burada da hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler...

- SEN ÇAĞIN DIŞINDA KALDIN: Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor. Geçti o işler. Bugün parlamentoda başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görüyor musun bunları? Bak buralara kadar gelindi. Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor.

- BUNLARIN SORUNLARI VAR: (Pınar Gültekin cinayetinin ardından CHP’li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin’i telefonla araması) Sayın Kemal niçin acaba bunu cevapsız bıraktı? Orayı biraz sıkıştıracaksınız. Onun adına ben konuşmayayım veya onun adına ben cevap vermeyeyim. Bunu anlamanız lazım. Bunların sorunları var. Taciz, tecavüz, hırsızlık var. Artık CHP’nin nerden nereye geldiği çok açık net ortada. Şimdi en güzel dersi 2023’te sandıkta benim milletim bunlara verecektir diye inanıyorum.”

- AYASOFYA 2020’NİN TAÇLI YILDIZIDIR: (Sözcü gazetesinin ‘2020’de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı’ olayları arasında Ayasofya’nın ibadete açılmasını sayması) Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın. Ayasofya 2020’nin adeta taçlı yıldızıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından esnaf ziyaretleri yaptı, turistlere Türk lokumu ikram etti. Erdoğan, Ukraynalı üç turistle Rusça tercüman aracılığıyla sohbet etti.

‘ALMANYA İLE ORTAK AŞI ÜRETİLEBİLİR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’den 3 milyon doz aşı geldiğin ve bunun seri olarak devam edeceğini, belirterek, “Hedefimiz Çin’den 50 milyon, bunun yanında Almanya’dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunun yanında Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Buradan da olumlu gelişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Bütün bunların yanında ayrıca Türkiye’nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmaları var.

Bu çalışmalarla birlikte atacağımız adımlar inşallah aldığımız şu tedbirlerle, örneğin bugün bu tedbirlerden birisini yaşıyoruz. Görüldüğü gibi sokağa çıkmada tedbirlerimiz var. Bu konuda tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var. Ama işte bar, pavyon, balo, şu, bu vesaire... Dün Boğaz’da biliyorsunuz bir yatta bu tür şeyler oldu. Bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Çünkü biz bunları, affedersiniz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Erdoğan soru üzerine TÜBİTAK Başkanı’nın BioNTech ile görüşmeleri bizzat Uğur Şahin ile yaptığını söyledi. Erdoğan, bu görüşmeler neticesinde takvimin belli olacağını ve ona göre adımların atılacağını kaydetti.

LİDERLERE YENİ YIL TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. -ANKARA Milliyet