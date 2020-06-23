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23.06.2020 - 12:32 | | AA

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın Temmuz sonunda yapılması planlanıyor

Gelen bir son dakika haberine göre, CHP'de, corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen 37. Olağan Kurultay'ın 25-26 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın Temmuz sonunda yapılması planlanıyor

 

Alınan bilgiye göre, CHP'de, 28-29 Mart'ta yapılacağı  duyurulan ancak corona virüs önlemleri kapsamında ertelen 37. Olağan Kurultay'ın  yeni tarihine ilişkin belirsizlik ortadan kalkıyor.

Corona virüsle mücadelede 1 Haziran'dan itibaren "kontrollü sosyal  hayata" geçişin ardından CHP yönetimi de ertelenen kurultayın nasıl yapılacağını  tartışmaya başladı.

Virüsün bulaşma riskinin sürmesi nedeniyle "kapalı mekan" fikrinin  tamamen dışlandığı partide, kurultayın açık alanda yapılması kararlaştırıldı.

Tarih konusunda da farklı görüşlerin ele alındığı CHP'de, Kurban  Bayramı öncesi kurultayın yapılması fikri ağır bastı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi yapılan Merkez  Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, kurultayın yeni tarihi de ele alındı. MYK'de  kurultayın 25-26 Temmuz'da yapılabileceği belirtildi.

Bu konuda fikir birliği sağlanması üzerine kültür ve sanat  etkinliklerine ev sahipliği yapan Bilkent Odeon'un kiralanması kararlaştırıldı.

İKİ GÜN SÜRECEK, SEYİRCİSİZ OLACAK

Karar üzerine CHP Genel Merkezi tarafından hazırlıklara başlanırken,  karar Bilim Kurulu'na da bildirildi.

Aksi bir durum olmaması halinde 25-26 Temmuz'da seyircisiz toplanacak  37. Olağan Kurultay sırasında tüm hijyen kuralları uygulanacak. Delegeler ile  kurultayda görevli olanların yemek ve su ihtiyaçları da parti tarafından  karşılanacak.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60  kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. İlk gün  seçimlerinin akşam erken saatlerde bitmesi beklenirken, ikinci gün yapılacak PM  seçimlerinin ise çarşaf liste olması halinde uzayabileceği ifade edildi.

CHP kurultayı ile ilgili ilanın yarın gazetelerde yer alması  bekleniyor.

 

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