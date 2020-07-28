CHP’de yeni Parti Meclisi belli oldu! 4 MYK üyesine vize çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, kurultayda rekor oyla yeniden seçen parti delegesi, Parti Meclisi (PM) seçimlerinde ters köşe yaptı. Kurultay delegeleri, Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği, parti yönetimine vermedi. Seçim sonuçlarına göre genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan, Aykut Erdoğdu, Yıldırım Kaya ve Ünal Çeviköz sandıktan çıkamadı. CHP’nin 60 sandalyeli PM’sinin 25 üyesi değişti. 10 aday Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek PM’ye girmeyi başardı.

CHP’nin “Hedef İktidar” sloganıyla gerçekleştirdiği, iki gün süren 37. Olağan Kurultayı tamamlandı. Kurultayda, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak, Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olacak PM üyeleri belirlendi. Yüzde 33’lük cinsiyet ve yüzde 20’lik gençlik kotası da uygulandıktan sonra ortaya çıkan tabloya göre PM’de, yüzde 42 oranında değişim yaşandı. 60 sandalyeli PM’ye 25 yeni isim dahil oldu.

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listede yer almasına rağmen Genel Başkan yardımcıları Aykut Erdoğdu, Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz PM’ye giremedi. 222 adayın yarıştığı seçimlerde Erdoğdu 52, Kaya 56, Özkan 59, Çeviköz ise 87. oldu. Genel başkan yardımcıları, PM içinden seçildiği için bu isimler MYK’daki görevlerine de veda etti. Diğer 14 MYK üyesi ise PM’deki yerini korudu.

Delege gerekçeleri

Kulislerde; Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın destek alamamasının nedenleriyle ilgili farklı görüşler dillendirildi. Özkan’ın, son dönemdeki medya politikalarının parti içinde karşılık bulmadığı yorumları yapıldı. Dış İlişkilerden Sorumlu Çeviköz’ün ise, özellikle Ege adalarıyla ilgili milletvekillerine gönderdiği bilgi notunun eleştirilere neden olduğu kulislere yansıdı. Çeviköz, notunda “Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği” yönündeki açıklamalardan vazgeçilmesini istemişti.

Listede 10 delik

Kurultayda, Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesine almadığı 10 isim PM’ye girmeyi başardı. Bu kapsamda Gürsel Erol, Gökhan Günaydın, Gaye Usluer, Eren Erdem, Müslim Sarı, Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık, Semra Dinçer, Hasan Efe Uyar ve Ahmet Hakan Uyanık Genel Başkan’ın listesini delerek PM’ye girdi.

Nazlıaka’nın dönüşü

2016’da TBMM’deki bir Atatürk portresinin indirilmesi tartışmaları üzerine CHP’den ihraç edilen eski milletvekili Nazlıaka, 15 Eylül 2019’da affedilmişti. Nazlıaka, Kılıçdaroğlu’nun listesinde olmamasına rağmen aday olduğu seçimlerde delegenin desteğini almayı başardı.

Kılıçdaroğlu, 489 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eski milletvekili Eren Erdem’i de listesine almadı. Erdem de buna rağmen 637 gibi yüksek bir oyla seçildi.

Kılıçdaroğlu’nun listesinde olmayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da seçimden dokuzuncu sırada çıktı.

24 Haziran 2018 seçimleri sonrasındaki olağanüstü kurultay hareketinin sözcülüğünü üstlenen, ancak yerel seçimlerin ardından, eleştirilerini yüksek sesle dile getirmeyen PM üyesi Gaye Usluer de Kılıçdaroğlu’nun adayları arasında yer bulamadı. Usluer, delegenin desteği ile PM’ye bir kez daha giriş bileti aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını yapan, eski Genel Başkan yardımcılarından Gökhan Günaydın da Kılıçdaroğlu’nun listesinde olmamasına rağmen PM’ye girdi. Kılıçdaroğlu’nun, Günaydın’ı yönetim kurulu başkanlığından istifa etmeden PM’ye aday olduğu için listesine almadığı belirtildi.

Muhalefet etkisiz

CHP liderinin listesinin 10 fire vermesinde, parti içi muhalefetin belirleyici etkisi olmadı. Kulislerde, listeyi delen 10 ismin dördünün kadın ve gençlik kotasından yararlanarak kurula girdiğine, diğer isimlerin de partide “sevilen” adaylar olduğuna dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu yönetimine açık muhalif tavrıyla seçime giren ve kazanan tek isim Müslim Sarı oldu. Sarı, genel başkan adaylığı iddiasındayken, sonrasında PM adaylığında karar kılmıştı.

Eski MYK üyeleri; Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi ve Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’nun listesine olmalarına rağmen PM’ye giremedi.

Gençler eksik kaldı

CHP tüzüğüne göre, partinin tüm organlarında, yüzde 33 cinsiyet, yüzde 20 ise gençlik kotası uygulanıyor. Buna göre, 60 PM üyesinin 19’unun kadın, 12’sinin 30 yaş altı genç olması gerekiyor. Seçim sonuçlarına göre 21 kadın PM’ye girdi, ancak genç sayısı yedide kaldı. PM’de temsil edilmesi gereken beş genç aday ise, tüzük gereği toplam delege sayısının beşte biri oranında oy alamadığı için kurula dahil olamadı.

CHP’de PM seçimleri, iki günlük itiraz süresinin ardından kesinleşecek. Kılıçdaroğlu, ilk PM’yi Kurban Bayramı sonrası toplayacak, ‘A Takımı’ olarak bilinen yeni MYK’sını da bu tarihten sonra açıklayacak.

En çok oyu Öztrak aldı

PM seçimlerinde en fazla oyu, Ağustos 2018’de Parti Sözcülüğü görevine getirilen Faik Öztrak aldı. 982 oy alan Öztrak’ın sözcülük performansı delegede karşılık buldu. En çok oy alan kadın aday ise 794 oyla seçimi 11. sırada bitiren İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke oldu. PM seçimleri, CHP tarihinde bir ilke de sahne oldu. CHP Beykoz İlçe Başkanlığı yönetiminden Avukat Sevgi Kılıç, CHP’nin ilk başörtülü PM üyesi olarak tarihe geçti. 1945 doğumlu Burhan Şenatalar. PM’nin en yaşlı üyesi olurken, gençlik kotası sayesinde Kılıçdaroğlu’nun listesini delen 2000 doğumlu Ahmet Hakan Uyanık kurulun Z kuşağındaki tek temsilcisi oldu. Seçim sonuçlarına göre, 60 kişilik PM’nin 33’ü milletvekillerinden oluştu.

35 üye yerini korudu, 25 yeni üye seçildi

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin en üst karar organı olan 60 kişilik Parti Meclisi’nde 35 üye yerini korudu. Bu isimler şöyle: Ali Öztunç, Ayça Taşkent, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Candan Yüceer, Erbil Aydınlık, Erdoğan Toprak, Eren Erdem, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gamze Taşçıer, Gaye Usluer, Gökhan Zeybek, Gökçe Gökçen, Gökhan Günaydın, Gülizar Biçer Karaca, Hakkı Süha Okay, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Müslim Sarı, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Pınar Uzun, Selin Sayek Böke, Semra Dinçer, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Veli Ağbaba, Yaşar Seyman, Yunus Emre ve Yüksel Taşkın.

PM’ye giren 25 yeni isim de şöyle: Rıfat Nalbantoğlu, Umut Akdoğan, Deniz Demir, Gürsel Erol, Ahmet Akın, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Murat Emir, Ulaş Karasu, Tahsin Tarhan, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Baltacı, Devrim Barış Çelik, Nevaf Bilek, Ali Mahir Başarır, Aysu Bankoğlu, Aylin Nazlıaka, Sevgi Kılıç, Ahmet Hakan Uyanık, Neslihan Hancıoğlu, Gizem Özcan, Hasan Efe Uyar, Aylin Yaman ve Ali Rıza Erbay.