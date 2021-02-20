CHP’den ‘anayasa’ raporu

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı’nca hazırlanan raporda özetle şu değerlendirmeler yer aldı:

MANİDAR: İktidarın üç aydır yinelediği ekonomik-demokratik reformlar ortada yokken bir anda yeni bir anayasa yapma tartışmasının başlatılması manidardır. Anlaşılan ‘sınırsız sorumsuz ama sınırsız yetkili’ tek adam sistemi iktidara yetmemektedir. Hukuk devletinin son kırıntıları, Anayasa Mahkemesi (AYM), yitirilen yerel yönetimler rahatsızlık yaratmaktadır. Bu sisteme anayasal zırh sağlayacak bir sistem dizayn etmek istemektedirler.

KORUMA ZIRHI: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut anayasayı kast ederek, ‘ne kadar değiştirirsek değiştirelim bu vesayet izini silmek mümkün olmuyor?’ sözleriyle gerekçelendirdiği yeni anayasa talebi, artık anayasadaki son güvenceleri de temizlemek istediğini ortaya koyuyor. Kişisel ve ailece korunmalarına zırh sağlayacak bir yeni anayasa istiyorlar.

ARZULADIKLARI ANAYASA: Muhtemelen arzuladıkları yeni anayasada; ‘AYM ve TBMM’nin yargı ve yasama denetiminin tümüyle etkisizleştirilmesi, AİHM kararlarının bağlayıcılığının anayasadan çıkarılması, yerel yönetimlerin, belediyelerin, muhtarların merkezi yönetime bağlanarak seçimle değil atamayla göreve getirilmesi, sivil toplum örgütlenmesinin kısıtlanması ya da tümden kaldırılması, temel hak ve özgürlüklere anayasal ve hukuki güvence sağlayan maddelerin anayasadan ayıklanması, etnik azınlıklara oy ve seçme-seçilme hakkının kaldırılması, milletvekili adayı olacakların Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması, Cumhurbaşkanı’na sınırsız kez aday olma imkânı getirilmesi, yüzde 50+1 ve iki turlu seçim koşulunun kaldırılması, partili Cumhurbaşkanı yanında, iktidar partisi il başkanlarının aynı zamanda vali ve belediye başkanı olması, bütçenin Cumhurbaşkanı’nca hazırlanıp, kararnameyle yürürlüğe konulması’ gibi maddelerin yer alması hiç de şaşırtıcı olmaz.