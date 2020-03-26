CHP’den infaz yasası için beş talep: İndirim devlete karşı suçlarda da olmalı

“CHP’nin düzenlemeye, prensipte ve genel olarak karşı olmadığı” vurgulanan yazıda muhalefet partilerine sunulan taslak metinde yer alan cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları için koşullu salıverme oranının 3/4’ten 2/3’ye indirilmesinin doğru olmadığı belirtilerek, “Cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti için koşullu salıverme oranı değiştirilmemeli” denildi. Kadına ve çocuğa şiddetin mutlaka kapsam dışı bırakılması gerektiği de kaydedildi.



“Darbeye ve hükümeti devirmeye teşebbüs, örgüt kurmak ve yönetmek” suçları hariç olmak üzere, devlete karşı işlenen suçlarla ilgili de çalışma yapılabileceği belirtilen yazıda, “Kişilere ve topluma karşı işlenen suçlarda infazda indirim düşünülürken devlete karşı işlenen suçlarda indirim düşünülmemesi derin bir çelişkidir” denildi. Uyuşturucu madde üretimi ve ticareti konusunda kırmızı çizgileri olan CHP, uyuşturucu kullanımı suçu konusunda ise “esnemeye” gitti. Yazıda uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçunun, “mükkerrer olmaktan kaynaklı cezalar” açısından ceza indirimi kapsamına alınabileceği önerildi.



Bir yıldan az ceza



CHP, denetimli serbestliği herkese bir yıl uygulamak yerine, her hükümlünün aldığı cezanın en az yüzde 40’ını cezaevinde çekmesini öngören düzenlemeden vazgeçilmesi istendi. Bir yıl ve altında ceza alanların cezaevine girmediğini hatırlatan CHP, bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde çok sayıda failin cezaevine girmek zorunda kalacağını aktardı. Kaynaklar, bu düzenlemenin özellikle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işleyen ve ortama bir yıl ceza alanların hapse girmelerinin önünü açacağını ifade etti. CHP ayrıca “düzenlemede terör suçları arasında sayılan ve terör suçları yelpazesinin çok geniş yorumlanması neticesinde mağdur olan, örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım ve yataklık yapanlar” ile “basın suçluları ve düşünce suçluları”nın da düzenlemeden yararlanma imkanının getirilmesini talep etti.