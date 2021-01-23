CHP’den Nükleer santrale itiraz

CHP’nin enerji ve alt yapı yatırımlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Santralı konusunda hazırladığı bilgi notunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Notta özellikle şu değerlendirmelere yer verildi:

SOĞUTMADA SICAKLIK VE NEM ELEŞTİRİSİ: Soğutma sisteminde kullanılacak deniz suyunun ortalama sıcaklığı; bölgedeki nem oranı ve ortalama sıcaklık değerlerinin, santralde kullanılacağı belirtilen tek yönlü soğutma sistemine uygun olmadığı kaydedilmektedir. Doğu Akdeniz’de var olan binlerce deniz canlısının yaşamının zarar göreceği, Akkuyu Nükleer Santral konusunda öne çıkan eleştirilerin başında gelmektedir.

FAY HATTI YAKININDA: Santralın kurulduğu bölgedeki zeminin uygun olmadığı yönündeki eleştirilerin yanı sıra inşaat sürerken temelde çatlaklar oluştuğu kamuoyuna yansımaktadır. Nükleer santralın kurulacağı alanın 30 kilometre yakınından geçen yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki Ecemiş fay hattının çok uzun süredir suskun olmasının; fay hattında enerji birikiminin olduğu ve deprem riskinin bulunduğu değerlendirmeleri yapılmaktadır.

PAHALIYA MAL OLACAK: Türkiye, 15 yıl boyunca Akkuyu Nükleer Santralı’ndan satın alacağı elektriğin yüzde 50’sine 12.35 dolar-sent/kWh alım garantisi verecektir. Bu durum elektriğin oldukça pahalı alınacağı eleştirilerini beraberinde getirmektedir. Yüksek maliyetle alınacak elektrik, vatandaşa da yüksek fatura olarak yansıyacaktır.

MÜLKİYET SORUNU: Santralın Türkiye sınırları içerisinde yer almasına karşın mülkiyeti ve her türlü yetki yüzde 99 hissesi Rusya’ya ait bir şirkette olacaktır.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro’yu kabul etti.

‘Israr mantıklı değil’

Ahmet Akın, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Hem riskli hem pahalı olan nükleer enerji yerine; ülkemizin yüzde 30 oranında enerji verimliliği potansiyeli ve yenilenebilir enerji politikalarıyla güvenli, ucuz ve temiz enerjiyi üretmek mümkün. Tüm dünyada yeşil enerji alanında atılımlar yapılırken; dünyanın vazgeçtiği nükleer santralde ısrarcı olmak mantıklı değil.”