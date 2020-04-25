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25.04.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP’den “Ramazan” talimatı: Dayanışma içinde hareket edelim

CHP yönetiminin parti örgütüne gönderdiği raporda, “Koronavirüs sebebiyle işini ya da gelirini kaybeden komşularımız ile dayanışma içinde olarak ramazan ayının önemine ve anlamına uygun hareket etmek hem insanlık hem de Müslümanlık görevimizdir” denildi.

CHP’den “Ramazan” talimatı: Dayanışma içinde hareket edelim
ŞEVKET YAMAN Ankara

 “Ramazan ayı, tüm İslam aleminin oruç tutup birlik, beraberlik ve dayanışmanın en büyük örneklerini sergilediği bir aydır” denilen raporda, Hazreti Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisi ile dayanışmanın önemine vurgu yaptığı hatırlatıldı. Bu yıl ramazan ayının koronavirüs salgınının etkileri altında geçeceğine işaret edilen raporda, “Koronavirüs sebebiyle kalabalık sofralarda bir araya gelemeyecek olsak da yine bu virüs sebebiyle işini ya da gelirini kaybeden komşularımız ile dayanışma içinde olarak ramazan ayının önemine ve anlamına uygun hareket etmek hem insanlık hem de Müslümanlık görevimizdir” ifadelerine yer verildi. Bu bölümde söylem önerisi olarak, “Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim. Yüce Allah kalpten yapılan tüm ibadetleri kabul etsin” cümlesi verildi. 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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