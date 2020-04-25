CHP’den “Ramazan” talimatı: Dayanışma içinde hareket edelim

“Ramazan ayı, tüm İslam aleminin oruç tutup birlik, beraberlik ve dayanışmanın en büyük örneklerini sergilediği bir aydır” denilen raporda, Hazreti Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisi ile dayanışmanın önemine vurgu yaptığı hatırlatıldı. Bu yıl ramazan ayının koronavirüs salgınının etkileri altında geçeceğine işaret edilen raporda, “Koronavirüs sebebiyle kalabalık sofralarda bir araya gelemeyecek olsak da yine bu virüs sebebiyle işini ya da gelirini kaybeden komşularımız ile dayanışma içinde olarak ramazan ayının önemine ve anlamına uygun hareket etmek hem insanlık hem de Müslümanlık görevimizdir” ifadelerine yer verildi. Bu bölümde söylem önerisi olarak, “Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim. Yüce Allah kalpten yapılan tüm ibadetleri kabul etsin” cümlesi verildi.