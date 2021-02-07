CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmir’de Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni’ne katıldı. İzmir milletvekili olarak İzmirlilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sel felaketinden mağdur olanlar için belediyenin önemli hizmetler verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu sel nedeniyle 2 bin 554 hane ve iş yerinde sorun olduğunu ve mağdurlara 7 milyon 31 bin liralık yardım yapılacağını aktardı.

Türkiye’ye huzur ve birlikteliği getirmek için azimli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecek. Halkın bütün katmanlarıyla birlikte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Sevgiyi, huzuru getireceğiz, kaygıyı, tasayı uzaklaştıracağız.” dedi.

‘Gurur verici’

Yüzde 72’si tamamlanan Narlıdere Metrosu inşaatında incelemelerde bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Hazineyi yöneten bakanları düşünün. Bunlar uluslararası piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti borç alırken faiz ödüyor. En son aldıkları borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3’le yaptı. Olağanüstü bir rakam. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ödediği faizin yarısı kadar faiz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma yapabiliyor. Gurur verici.”

“İnşallah dostlarımızla iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti’nin talihini değiştireceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, devletin hazinesini de uluslararası piyasalarda güvenilir hale getirmek için çalışacaklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde ihalelerin saydam olduğunu dile getirerek “İhale yapılacak, ihaleler saydam olacak. ‘Adamını bul, gel, ihaleyi verelim. Sen de bize para ver.’ dönemi yok bizim belediyelerde. Herkes şunu bilmeli CHP’li belediyeler tıkır tıkır işliyor” diye konuştu.Çiğli Tramvayı ihalesi için şartnameye “yeni mezun mühendislerin” çalıştırılması maddesini koydurduğunun vurgulayan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Hesap veren siyaset’

“Her büyük kentin ulaşım sorunu var. Belediye başkanlarının görevi de ulaşım, otopark sorununu çözmektir. Bu sorunları çözmek için çaba harcarlar. Yaptıkları harcamanın hesabını halka vermek zorundadır, halka hesap vermek, Hakk’a hesap vermektir. Her kuruşun hesabını veren belediye başkanı doğru belediye başkanıdır. Biz yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Halkına hesap veren siyaset anlayışı. Halkın günlük sorunlarını gören, gelecekteki sorunları gören bir siyaset anlayışı. İnşallah iktidarda da bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz.”

Kılıçdaroğlu, salgın döneminde CHP’li belediyelerin milyonlarca kişiye ayni ve nakdi yardım yaptığını ifade etti. Eğitimde birleştirilmiş sınıf uygulamasını sona erdirmek için 11 büyükşehir belediye başkanlığının olduğu yerlerde Milli Emlak arsalarına okul yapılması için iktidara çağrıda bulunduklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, “Biz siyaseti köşeyi dönmek için değil, halk için yaparız. Zenginleşme aracı olarak görmeyiz. Bizim onlarla siyahla beyaz kadar farkımız var” dedi.

Halkın CHP’li belediyelere güvendiğini, belediye aracılığıyla yardımda bulunmak istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Tahammül edemediler, belediye hesaplarına yatırılan paralara el koydular” ifadelerini kullandı.

Boyoz ikram ettiler

Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, kendisine bir fırında boyoz ikram edildi. Kılıçdaroğlu daha sonra Üçkuyular Vapur İskelesi’nden Uğur Mumcu arabalı vapuruyla Karşıyaka’ya geçti.

İzmirli esnaf sitem etti

Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat’taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı da ziyaret etti. Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek şunları söyledi: “Altyapı İzmir’de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. Buradaki bütun esnaflarla birlikte canımız yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Zararımın karşılanmasını istiyorum.”

Kılıçdaroğlu, maddi kaybın giderileceğini belirterek “Bir yılda yağması gereken yağmur 24 saatte yağınca her taraf göl oldu. Tam bir afet. Bir sorun varsa çözülecektir. Ayrıca hasar tespit çalışmaları yapılmış. Bütün esnafın zararları ve var olan sorunları çözülecek, maddi kayıpları giderilecek. Ön tespitler yapıldı” dedi.

Körbulak, iş için çok sık yurt dışına gidip geldiğini, deniz seviyesinin altındaki Hollanda gibi ülkelerde bu sorunun yaşanmadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Hollanda’nın koşullara göre altyapısı yapılıyor. Burada ise Türkiye koşullarına göre altyapı yapılıyor ama olağanüstü, afet boyunda olan yağmur yağınca tabii bunlar çıkıyor ortaya. İklim değişikliğiyle beraber yeniden bütün çalışmalar gözlen geçirmek lazım. Tek İzmir için değil Türkiye için” dedi.