CHP’li belediyelere seferberlik emri

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, virüs Türkiye’de ortaya çıkmadan bir gün önce, özellikle belediyeler eliyle tedbir alınması için talimat verdiği bildirildi. Bunun üzerine geçen salı, Genel Başkan Yardımcısı Torun tarafından partili 250 belediye başkanına yazı gönderildi. Yazıda, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda hijyen sağlanmasının “çok önemli” olduğu belirtilerek, “Bu bağlamda; okul, kreş, cami, toplu taşıma araçları, durakları ve vatandaşın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarının başlatılmasını rica ederiz” denildi.

Suları kesmeyin

Salgının Türkiye’de görülmesinin ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda dün Kılıçdaroğlu’nun onayının ardından, Torun’un imzasıyla tüm belediyelere ikinci bir yazı gönderildi. Hijyen çalışmaları için belediyelere teşekkür edilen yazıda, şu talimatlar verildi:

Vatandaşlarımızın kolay görebilecekleri alanlarda ve sosyal medya hesaplarınızda virüse karşı korunma metotlarını gösteren bilgilendirmeler yapılmalı

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğu önlemek için zabıta denetimleri sıkılaştırılmalı

Borçlarından ötürü su sayacı sökümü ve mühürleme işlemleri ertelenmeli, suyu kesilen vatandaşlarımızın suları ivedilikle açılmalı.

Torun ve çalışma ekibinin, belediyelerin faaliyetlerini Genel Merkez’den izleyeceği, olası bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda belediyelerin uyarılacağı bildirildi. Bu süreçte imkanları yeterli olmayan belediyelere ise Torun’un koordinasyonunda hem malzeme hem de uzman desteği sağlanacağı bildirildi.

‘Bu işin partisi olmaz’

Torun Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye el ele vererek bu salgınla mücadele etmeliyiz. Bu işin partisi olmaz, herkes mücadeleye katkı sunmalı. Biz de CHP olarak elimizi taşın altına koyduk, üzerimize düşen neyse eksiksiz yerine getirmek için çaba harcıyoruz” dedi.