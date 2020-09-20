CHP'li Faik Öztrak'tan flaş korona virüs açıklaması!

CHP'li Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci Covıd testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı. Öztrak'ın, 9 Eylül'de koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.