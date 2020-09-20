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20.09.2020 - 13:57 | | DHA

CHP'li Faik Öztrak'tan flaş korona virüs açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2'nci Covid-19 testinin de negatif çıktığını bildirerek, ''Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım'' dedi.

CHP'li Faik Öztrak'tan flaş korona virüs açıklaması!

CHP'li Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci Covıd testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı. Öztrak'ın, 9 Eylül'de koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdıE-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti. Gelin arabası sürücüsü ise çocuğun üzerine direksiyon kırarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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