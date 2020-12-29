CHP'li vekil Pınar Gültekin'in babasını aradı mı? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri, önemli açıklamalarda bulundu.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, detayları canlı yayında aktardı:

DERNEKLER DÜZENLEMESİ

Terörün finansmanına engellenmesine dönük kanun... Meclis ara vermeden önce geçirilen son kanundu. Muhalefetin itirazları vardı, dernek ve vakıflarla ilgili olan maddelere... 'Kayyum atanmasının önü açılıyor' deniyordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu maddeyi AYM'ye götüreceklerini açıkladı. Bu önemli ve sıcak bir gelişmeydi. Kılıçdaroğlu, "Varsa bir suç, suç duyurusunda bulunursunuz, yargılanır. Ama kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz.' dedi. Dolayısıyla bu maddeyi AYM'ye taşıyacaklarını söyledi. 'Yakında Anayasa Mahkemesi'ne gideriz.' ifadesini kullandı.

AİHM'NİN DEMİRTAŞ KARARI

Yıl değerlendirmesi toplantısında bu karar da Kılıçdaroğlu'na soruldu. İktidar kanadından AİHM kararına dönük tepkilere rağmen bunun uygulanması gerektiğini savundu Kılıçdaroğlu. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı sözleşme var, buna uygun yapılan bir anayasa hükmü var.' dedi. Yani 'uluslararası sözleşmeler iç hukukla ters düştüğünde, uluslararası hukuk ele alınır' diye hatırlattı. 'Buna rağmen, AİHM kararını uygulamam diyorsanız, sonra da halka reform yapacağım diyorsanız rüzgâr gülü bile bu kadar dönmez.' ifadesini kullandı ve 'Tıpış tıpış uygulayacaklar.' başka seçenekleri yok iddiasında bulundu.

Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmalı sözleri de Kılıççıoğlu'na soruldu. CHP lideri, 'Ancak demokrasinin olmadığı yerde partiler kapatılabilir, Genel Başkanları tutuklanabilir, mal varlıklarına el konulabilir' ifadesini kullandı. 'Bu minvalde hükümetin reform yapacağına dair söylemine inanıyor mu' bir başka soru da buydu... Kılıçdaroğlu, önce idarede, hukukta, ekonomide yapılacak reformların ana hatlarıyla açıklanması gerektiğini söyledi. Kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesini istedi. Ardından da 'reformdan önce yapacakları bir şey var' dedi. Şundan bahsetti; 'Anayasa mahkemesi kararını uygulamayan mahkeme başkanını HSK görevden alacak... Anayasa'nın gereğini bir mahkeme yerine getirmiyorsa orada hukuk reformu olmaz.' ifadesini kullandı.

PINAR'IN BABASINI CHP'Lİ Mİ ARADI?

Öldürülen Pınar Gültekin'in iddiası... O çarpıcı iddia... CHP'li vekil davayı geri çekmemi istedi iddiası... CHP liderine bu konu da soruldu. Aslında Kılıçdaroğlu bu konuda CHP'li Süleyman Girgin'in açıklamalarına destek çıktı. 'En net en tutarlı görüşü bizim vekilimiz söyledi.' dedi.

Neydi o Süleyman Girgin'in açıklaması? 'Böyle bir olayı ispat etsinler sadece CHP'den değil, vekillikten de istifa edeceğim.' demişti.

İşte Kılıçdaroğlu bunu hatırlattı. 'Bunun ötesi yok. Karşı taraf ispat ederse biz gereğini ziyadesiyle yerine getireceğiz dedi. HTS kayıtlarını istediğinin de altını çizdi. Ama sitemi de vardı. 'Cinayet üzerinde durmaktan ziyade CHP'yi tartışma konusu yaptılar.' dedi. 'Sorunların içinde boğulan bir siyasal iktidar, başka konularla Türkiye'yi meşgul etmek istiyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz.' mesajını verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ADAY OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı... Bütçe görüşmelerindeki konuşması çok tartışılmıştı. 'Bu gereksiz bir tartışmaydı' dedi Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayı olma konusu salt benim irademde olan bir konu değil. Biz bir ittifak oluşturduk. Gündeme gelince elbette oturup konuşacağız, kararı ittifak verecek. ifadesini kullandı. İlkelerden yola çıkılacak. dedi. Bu dikkat çekiciydi. Nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağı ve tabi parlamenter sisteme geçiş takviminin de yer aldığı bir protokol hazırlanacağını ve bunun imzalanacağını ardından Cumhrubaşkanı'nın kim olacağına karar verileceğini söyledi. Dolayısıyla Millet İttifakı içinde öncelikle bir protokol göreceğiz. Onu anlıyoruz. Bir takvimlendirme de yer alacak o protokolde. Sonrasında ise tek aday mı, her parti kendi adayıyla mı, o aday kim olacak sorularına yanıt verileceğini söyledi.