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27.07.2020 - 02:05 | | AA

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin yapıldığı ikinci gün çalışmasıyla sona erdi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi

Bilkent Odeon'da önceki gün başlayan kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı.

Kurultayın ikinci gününde ise PM ve YDK üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 21.45'te biten seçimlerde oy sayımı 3 saat sürdü.

Kurultayda 60 kişiden oluşan PM'ye, Bilim Kültür ve Sanat Platformu'ndan (BKSP) girecek 8 isim belirlenirken, diğer 52 kişilik listenin kotaların uygulanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.

15 kişiden oluşan YDK listesinin de daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu hakimi, seçimlere iki gün itiraz hakkı bulunduğunu hatırlatarak, gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

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