CHP’nin şirazesi kaybolmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına ilişkin, “Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım” dedi.

Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Namazı Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri kıldırdı. Namazdan sonra Sabri ile sohbet eden Erdoğan çıkışta da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan şu mesajları verdi:

NASIL KONUŞULUR ÖĞRENMELİ: (Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası açması) Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil, hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım ve bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl oraya mesajlar verilir bunu da öğrenmesi lazım. Şu anda avukatlarımın yaptığı budur.

CHP KENDİSİNİ TOPARLAYAMAZ: (CHP’lilere yönelik taciz iddiaları) Başından itibaren her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vesaire, bu tür şeyleri konuşan bu zat, ne yazık ki bir defa tabanına, seçtiği elemanlarına sahip olmadığını çok açık net uygulamasını ortaya koymuş vaziyettedir. Hatta daha da ileri gidiyorum şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan biliyorsunuz çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır ve istinaftadır ve buradan da ne çıkacağı belli değildir. Şu çok açık net ortadadır, CHP’nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir ve bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur. CHP, bundan sonraki süreçte de inanıyorum kendisini toparlayamayacaktır.

‘Marsilya’yı Ermenilere versinler’

Fransa’da Senato’dan sonra Ulusal Meclis’in de, hükümete, sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, Minsk’in arabulucu bir grup olduğunu ve bir bağlayıcılığı olmadığını, ayrıca Fransa’nın arabuluculuk hüviyetini de kaybettiğini vurguladı. Macron’un Fransa’nın başına da bela olduğunu, Fransa’nın çok çok tehlikeli bir dönemi yaşadığını belirten Erdoğan, “Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir belayla karşı karşıya” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Fransızlara “Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya’yı Ermenilere versinler” tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya’yı Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar, Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. Salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere inşallah eşimle beraber katılacağım” diye konuştu.

‘Aşı olmamda sıkıntı yok’

Çin’den Kovid-19 aşısı siparişi verildiği hatırlatılarak, aşılarda çeşitlilik olup olmayacağı ve kendisinin de aşı yaptırıp yaptırmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, aşıda çeşitliğin olduğunu söyledi. Kendisinin de Almanya’da aşı geliştiren Uğur Şahin ile bizzat görüştüğünü dile getiren Erdoğan, “Olay sadece Çin değil, Çin’in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Hele hele Kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır” ifadelerini kullandı.

TOPBAŞ İYİYE GİDİYOR: (Yoğun bakımdaki eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın sağlık durumuna ilişkin) Oğlu Hüseyin Topbaş ile sabah görüştüm. ‘Şu anda daha iyiye gidiyor’ dedi. Aslında ben de bir 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi tabii. Fakat, ondan sonra bir olumsuz hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan da bir an önce çıkar. Rabbim şifalar versin. Duadayız.