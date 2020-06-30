‘Çoklu baro teklifi bugün Meclis’te’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barolara yönelik kanun teklifinin bugün TBMM’ye sunulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Erdoğan, toplantının ardından şu açıklamalarda bulundu:

- ÖNCELİK KORONAVİRÜS: Türkiye’nin yeni yönetim sistemindeki ikinci yılı vesilesiyle kapsamlı değerlendirmeyi bir sonraki kabine toplantısının ardından paylaşacağız. Mart ayından bu yana olduğu gibi toplantımızın öncelikli gündemi koronavirüs ve sonuçlarıydı. Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biri olarak kazanımlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmakta kararlıyız. Tedbiri asla elden bırakmıyoruz.

- TÜRKİYE YILDIZ ÜLKE OLACAK: Küresel tabloya baktığımızda Türkiye’nin de içinde olduğu Avrupa coğrafyasında salgın önemli ölçüde kontrol altına alınmış gözüküyor, güney, kuzey Amerika’da ve Asya’da salgın tüm hızıyla sürüyor. Dünya 10 milyonu aşkın vaka 500 bini aşkın ölüm sayısıyla bu salgın karşısında tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi ülke olarak önümüzü görmemizi de zorlaştırıyor. Buna rağmen ortak kanaat Türkiye’nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir. Sağlık alanındaki altyapımızın ve genel sağlık sigortası sistemimizin gücü zaten tartışılmazdır. En zorlu şartlarda dahi pek çok sektörde çarkları döndürmeye devam ettirmemiz üretim gücümüzü de dünyaya ispatlamıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yeterli olmasının ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi. Yılın ilk beş ayında OSB’lerde 520 yeni fabrikanın faaliyete geçmesi dahi başlı başına bir iftihar vesilesidir.

- ALTIN HARFLERLE YAZILACAK: Milli gelirimizi trilyon dolar sınırına getirdiğimiz 2013 yılından başlayarak demokrasimize ve kalkınmamıza yapılan her saldırı aynı stratejinin bir parçasıydı. Amaç Türkiye’nin önünü kesmek, ülkemize diz çöktürmek, milletimizi bölmek, devletimizi zayıflatmaktı. Salgın döneminde de boş durmadılar. Asılsız haberler ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar. Bu süreci de alnımızın akıyla geride bırakarak ülke ve millet düşmanlarına fırsat vermedik. 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı Türkiye’nin kritik döneminde halkımızın sesi, sağduyusu ve vicdanı olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP ve özellikle Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye bu vesile ile bir daha şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakı Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli oldu.

- TEKLİFTE KARARLIYIZ: Yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen toptancı reddiye ve düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Bırakınız adım atılmasını tartışılmasına dahi tahammül gösterilemeyen konuların hepsi ülkemizin çözüm bekleyen kronik sorunlarıdır. Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz. Son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle de barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis’in asli görevidir. Daha demokratik, çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız ilgili kanun teklifini yarın (bugün) veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi, hayallerini gerçekleştirmemizi bekliyor. Bu doğrultuda ne gerekiyorsa bizde bunu yapacağız. Elbette layüsel değiliz.

- GÖLGE ETMEYİN: Gerek Cumhurbaşkanlığımızda gerek partimizde gerek Meclis’te istişare mekanizmalarını en etkin şekilde çalıştırıyoruz. Kendimize göre doğru kabul ettiğimiz kimi hususlarda farklı ve haklı değerlendirmeler gördüğümüzde hiç yüksünmeden düzeltme yoluna da gidiyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına yürüttüğümüz çalışmalara katkı vermeye yanaşmayanlara ise ‘gölge etmeyin başka ihsan istemez’ diyoruz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbir engelin, tuzağın, oyunun bizi yolumuzdan alı koymasına izin vermeyeceğiz.

- TAVIR ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ: Biz işte böylesine hasbi bir gayret ile hizmet ederken birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, özellikle genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Milletimin tüm fertlerini rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 1 AY UZATILDI

Erdoğan, şunları ifade etti:

- GENÇLERE FIRSAT: Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların bu imkândan yararlanmaları süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş feshi sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir. Gençlerimize yeni güçlü fırsatlar sağlamak, hayata katılımlarını desteklemek için Sürekli Kişisel Gelişim Temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK’ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır. Proje başvuruları 1 Temmuz’dan itibaren başlayacaktır. Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak’tır. Irak’ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yönelik yardım paketini yola çıkarıyoruz.

- TOPARLANMA: Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5’luk büyüme performansı ekonomimizin potansiyelinin ve gücünün en büyük ispatıdır. Mayıs ayında başlayan normalleşme takvimini haziran ayında büyük ölçüde tamamladık. Nitekim haziran ayıyla ilgili öncü veriler ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Reel kesim güven endeksi de yüzde 15,7 artışla 92,6 seviyelerine ulaştı. Ekonomik performansın en önemli göstergelerinden biri olan OSB’lerdeki elektrik kullanımı bu ay yüzde 26 arttı.

- SEVİNDİRİCİ HABERLER: Yurtdışından da sevindirici haberler geliyor. Türk ürünlerine talepteki artış gözle görülür bir hal aldı. Haziran ayı ilk üç haftasında ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi. Turizm sezonunun en azından bir kısmını kurtarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Sadece bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor. Önemli olan yeni döneme hazırlıklı olmaktır.