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09.01.2021 - 07:00 | | İSTANBUL AA

‘Çözümsüzlük yeni sorunlar çıkarır’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugüne kadar ya mevcut sorunları muhafaza etmek, yoksa da yeni sorunlar çıkartacak, istikrarsızlık alanları oluşturacak bir uluslararası politikanın hakim olduğunu belirterek, “Sorunları çözücü, dünya barışına da katkı sağlayacak adımların çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye birçok bölgedeki diplomatik müdahaleleriyle böyle bir yolda olduğunu da açık bir şekilde göstermiştir” dedi.

‘Çözümsüzlük yeni sorunlar çıkarır’

TBMM’nin ev sahipliğinde, İstanbul ve Marmara üniversitelerince ortaklaşa düzenlenen “Güney Kafkasya’da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu Sempozyumu”, Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu’nda başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Şentop, Karabağ konusunun 30 yıldır devam eden bir sorun olduğuna ancak bu sorunun ekonomik ve diplomatik bakımdan kapasitesi bulunan ülkelerin eş başkanlığını yaptığı Minsk grubu tarafından çözülemediğine işaret ederek, “Aslında bu sorunun çözülmemesi, sorunun çözülememesi anlamına mı geliyor, yoksa bu sorunu aslında çözme niyetinin bulunmadığı anlamına mı geliyor? Geriye dönük olarak mevcut olan uluslararası ilişkiler bağlamında birçok sorunla ilgili bu soruyu ortaya koymamız, sormamız mümkün ve gerekli” diye konuştu.

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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