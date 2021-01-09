‘Çözümsüzlük yeni sorunlar çıkarır’

TBMM’nin ev sahipliğinde, İstanbul ve Marmara üniversitelerince ortaklaşa düzenlenen “Güney Kafkasya’da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu Sempozyumu”, Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu’nda başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Şentop, Karabağ konusunun 30 yıldır devam eden bir sorun olduğuna ancak bu sorunun ekonomik ve diplomatik bakımdan kapasitesi bulunan ülkelerin eş başkanlığını yaptığı Minsk grubu tarafından çözülemediğine işaret ederek, “Aslında bu sorunun çözülmemesi, sorunun çözülememesi anlamına mı geliyor, yoksa bu sorunu aslında çözme niyetinin bulunmadığı anlamına mı geliyor? Geriye dönük olarak mevcut olan uluslararası ilişkiler bağlamında birçok sorunla ilgili bu soruyu ortaya koymamız, sormamız mümkün ve gerekli” diye konuştu.