Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e birer tebrik mesajı gönderdi.