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HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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27.08.2020 - 11:48 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e birer tebrik mesajı gönderdi.

İstanbul’da motosikletli magandaların “drift” terörüİstanbul’un çeşitli ilçelerinde iş yeri açılışı için bir araya gelen motosikletli magandalar, trafiğe kapattıkları cadde ve sokakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Ortalığı dumana boğan magandalar, hiçbir kurala uymadıkları o anları sosyal medyada paylaştı.
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