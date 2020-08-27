27.08.2020 - 11:48 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e birer tebrik mesajı gönderdi.
İstanbul’da motosikletli magandaların “drift” terörüİstanbul’un çeşitli ilçelerinde iş yeri açılışı için bir araya gelen motosikletli magandalar, trafiğe kapattıkları cadde ve sokakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Ortalığı dumana boğan magandalar, hiçbir kurala uymadıkları o anları sosyal medyada paylaştı.