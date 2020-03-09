Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de! 'NATO kritik bir dönemin içindedir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle, bugün bir çalışma ziyaretinde bulunmak için Brüksel'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi ve koronavirüs uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini canlı blogla aktarıyoruz:

20.53: Kritik zirve başladı! Türkiye’nin kapıları açmasının ardından AB liderlerinin de girişimiyle gerçekleşen ve Türkiye’nin de bazı ön şartlarla masaya oturduğu mülteci konusunun ele alınacağı zirve başladı.

20.00 Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Toplantının bitmesinin ardından NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkmak için hamle yaptı. Fakat Erdoğan, elini göğsüne götürerek "corona" ifadelerini kullandı. O anlar toplantı salonunda gülümsemeye yol açtı.





19.47: Erdoğan ve Stoltenberg ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir. NATO, Türkiye ile ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir. Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz" ifadelerini kullandı.

19.20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

19.00: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçakta, Brüksel'de yapacağı konuşma metninin yer aldığı notları okuduğu fotoğrafı, "Brüksel yolundan... Pür gayret, pür samimiyet..." ifadeleriyle paylaştı.





18.37: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Daimi Temsilciği önünde kendisini bekleyen Türklere hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüs konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Vatandaşlar karşıladı

Erdoğan'ın AB Daimi Temsilciliğine gelişinde yaklaşık 150 kişi Türk bayrakları ile bekledi. Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.





