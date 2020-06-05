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05.06.2020 - 20:15 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ile yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Allah’ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ile yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Allah’ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ile yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ile yapılacak

 

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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