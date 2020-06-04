Son dakika... Libya'da başkent kurtarıldı! Gözler Ankara'daki zirveye çevrildi

Türkiye'nin sahaya inmesiyle dengelerin değiştiği Libya'da, son 24 saatte olağanüstü gelişmeler var.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mubakat Hükümeti (UMH) bağlı birlikler, dün akşam Trablus Havalimanı'nı, bugün ise başkentin tümünü darbeci General Halife Hafter milislerinden temizledi.

Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla duyurduğu zafer, Libya'da Hafter'in aldığı en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçti.

Öğle saatlerinde ise, gözler Türkiye'nin başkenti Ankara'ya çevrildi. Ankara'ya inen Libya Başbakanı Fayiz es Serrac, Külliye'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serrac'ı kabul etti. Ankara'daki kritik zirvede, Libya'daki son gelişmeler ele alınıyor. Zirvede, Türkiye'nin 'tüm Libya'yı kucaklayan siyasi bir çözüme ulaşma' hedefi çerçevesinde atılan adımlar yeniden değerlendiriliyor.





Birleşmiş Milletler’in hafta başında Libyalı tarafların ateşkes görüşmelerini sürdürmeyi kabul ettiğini duyurmasının ardından, diplomasi alanındaki olası gelişmeler de iki liderin gündeminde yer alıyor.

Taraflar, siyasi çözüm çabalarında belirlenecek yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Geçen yıl Nisan ayında Trablus'u işgal etmek üzere harekete geçen ve başkente girmesine ramak kalan Hafter'in ilerleyişi, Türkiye'nin devreye girmesiyle önlenmişti. Hemen ardından operasyon başlatan Libya ordusu, günler içinde Hafter milislerini bozguna uğrattı.

Libya ordusunun kazandığı zaferlerde, Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) sağladığı hava desteği oldukça etkili oldu. Bu süreçte Türkiye ve SİHA'ların kullanımı, uluslararası alanda yoğun ilgi topladı.

Harekatın son dönemdeki en önemli kazanımları, mart sonundan nisan ayı ortasına kadar Trablus'un batısından Tunus sınırına uzanan 3 bin kilometrekarenin Hafter güçlerinden temizlenmesi oldu.

Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü Hafter'den geri alırken, SİHA'lar Birleşik Arap Emirlikleri'nin gayrı meşru güçlere verdiği çok sayıda hava savunma sistemini imha etti. Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner unsurları da bölgeden ayrıldı.